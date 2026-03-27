Amazon, yapay zeka altyapısı için 200 milyar dolarlık rekor yatırım paketini açıkladı

Yapay zeka modellerine yönelik artan işlem gücü ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bu stratejik hamle, bulut bilişim pazarındaki hakimiyeti koruma kararlılığını gösteriyor. Şirket yönetimi bu dev bütçenin öncelikli olarak veri merkezi inşası, özel tasarım yapay zeka çipleri ve enerji altyapısı modernizasyonuna aktarılacağını tescilledi. Yatırımın büyüklüğü, teknoloji dünyasında işlem gücü kapasitesinin artık en stratejik rekabet alanı haline geldiğini bir kez daha kanıtlıyor.

Küresel veri merkezi operasyonları ve enerji stratejisi

Amazon bu tarihi yatırım paketini Louisiana eyaletinden İspanya ve Suudi Arabistan'a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada hayata geçiriyor. Özellikle İspanya'daki veri merkezi altyapısı için ayrılan otuz üç milyar Euro’luk fon ve Louisiana'daki yeni kampüs projeleri, küresel genişleme stratejisinin en somut adımları olarak öne çıkıyor. Şirket bu süreçte sadece teknolojiye değil, veri merkezlerinin devasa enerji ihtiyacını karşılamak adına nükleer ve yenilenebilir enerji projelerine de doğrudan kaynak ayırıyor.

Yapay zeka odaklı kapasite artışı ve pazar etkisi

Yatırım planının odağında üretken yapay zeka modellerinin ihtiyaç duyduğu yüksek işlem gücü yer alıyor. Amazon bu kapsamda kendi tasarımı olan yapay zeka çiplerini devreye alarak hem maliyet avantajı sağlamayı hem de dış tedarik zincirine olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Mart 2026 itibarıyla netleşen bu vizyon, teknoloji sanayisinde kapasite savaşlarının artık yüz milyar dolarlık seviyelere evrildiğini ve Amazon'un bu yarışta liderliği bırakmaya niyetli olmadığını gösteriyor.