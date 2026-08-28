Amazon.com.tr ve Make-A-Wish Türkiye’den çocukların dileklerini gerçeğe dönüştüren anlamlı kampanya
Amazon.com.tr, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlarken Make-A-Wish Türkiye ile anlamlı kampanya başlatıyor. Yeni eğitim dönemi hazırlıkları sürerken Amazon.com.tr’nin geniş ürün seçkisinden oluşturulan özel “İstek Listesi”, çocukların hayallerine dokunmak isteyen herkesi bu anlamlı yolculukta bir araya getiriyor.
Yeni eğitim dönemi hazırlıklarının tatlı bir telaşla başladığı şu günlerde Amazon.com.tr, çocukların hayallerine destek olmak amacıyla Make-A-Wish Türkiye ile anlamlı bir iş birliğini hayata geçiriyor. Riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirerek onlara umut, güç ve neşe vermeyi hedefleyen kampanya kapsamında, çocukların hayal ettiği ve ihtiyaç duyabileceği hediyelerden oluşan özel bir “İstek Listesi” hazırlandı.
Amazon.com.tr’deki “İstek Listesi”ni ziyaret eden müşteriler, burada yer alan hediyeler arasından seçim yaparak çocukların hayallerinin gerçekleşmesine destek olabiliyor. Satın alınan ürünler doğrudan Make-A-Wish Türkiye’nin adresine gönderiliyor ve dernek aracılığıyla çocuklara ulaştırılıyor. Böylece Amazon Türkiye müşterileri, çocukların hayallerinin gerçeğe dönüşmesine kolayca katkıda bulunabiliyor.
Çocukların hayallerine destek
İstek Listesi’nde kırtasiye, çanta, eğitici oyuncak, kitap ve kişisel gelişim ürünleri gibi farklı kategorilerden hediyeler yer alıyor. Listeyi ziyaret ederek siz de çocukların hayallerinin gerçeğe dönüşmesine destek olabilirsiniz.
Make-A-Wish Türkiye’nin İstek Listesi’ni ziyaret ederek çocukların hayallerine destek olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Amazon.com.tr’nin 31 Ağustos’a kadar devam eden “Okula Dönüş” kampanyasındaki ürünleri ve fırsatları incelemek için ise kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz.