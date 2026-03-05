Amazon.com.tr’de Ramazan’ın bereketi ve bahar tazeliği bir arada! “Bahar Fırsatları” başladı

Amazon.com.tr’nin merakla beklenen “Bahar Fırsatları” kampanyası başladı. Bu yıl 18 Mart’a kadar devam edecek kampanya boyunca binlerce üründe cazip fırsatlar sunulacak. Kampanya süresince müşteriler; günlük ihtiyaçlardan elektroniğe, ev ve mutfaktan modaya, kişisel bakımdan spora kadar pek çok kategoride avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilecek.

Bu yıl Ramazan ayıyla eş zamanlı gerçekleşen kampanya, müşterilerin hem bu aya özel ihtiyaçlarını hem de bahar mevsimine hazırlık için ihtiyaç duyacakları ürünleri avantajlı fiyatlarla ve hızlı teslimat seçenekleriyle satın almalarına yardımcı olacak. Tüm bu avantajların yanı sıra Amazon.com.tr kampanya boyunca seçili ürünlerde sunduğu peşin fiyatına 9 aya varan taksit imkânı ile finansal açıdan da müşterilerine kolaylık sağlıyor. Bahar Fırsatları sayesinde müşteriler, sevilen global markaların ve Türkiye’de faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin ürünlerinde sunulacak fırsatlardan yararlanabilecek. Kampanya boyunca cazip indirimlerin sunulacağı ürün ve kategoriler arasında şunlar yer alıyor:

· Günlük İhtiyaçlar – Temizlikten kişisel bakıma, sağlıktan gıdaya ve evcil hayvan ürünlerine kadar evlerin vazgeçilmez ürünleri.

· Ev ve Mutfak – Pratik depolama çözümleri, temizlik ürünleri, küçük ev aletleri ve yaşam alanlarını kolaylaştıran pek çok ürün.

· Spor ve Outdoor – Bahara en iyi şekilde girmek için spor ekipmanları, outdoor malzemeleri ve temel ihtiyaçlar.

· Güzellik ve Kişisel Bakım – Cilt ve saç bakım ürünleri, wellness ve günlük bakım için favorileri ürünler.

· Oyuncak – Dışarıdaki oyunları daha da keyifli hale getirecek, ailece eğlenceyi artıracak seçili ürünler.

· Moda – İlkbahar enerjisini yansıtan, her ortama uygun kıyafetler.

· Elektronik – Akıllı ev sistemleri, kulaklıklar, teknoloji aksesuarları ve günlük hayatı kolaylaştıran elektronik ürünler.

Yapay zekâ destekli kolay alışveriş deneyimi

Amazon, alışverişi daha hızlı ve kolay hale getirmek için yenilikçi teknolojiler sunmaya devam ediyor. Yapay zekâ destekli Amazon Lens özelliği sayesinde müşteriler aradıkları ürünlere daha kısa sürede ulaşabiliyor ve kendilerine uygun seçenekleri kolayca keşfedebiliyor. Amazon mobil uygulamasında bir fotoğraf yükleyerek, fotoğraf çekerek ya da barkod okutarak aradığınız ürünün aynısını veya benzer alternatiflerini kolayca bulabilir ve kampanya kapsamında indirimde olup olmadığı anında öğrenebilirsiniz.

Prime ile hızlı teslimat ve avantajlı alışveriş

Bahar Fırsatları kapsamında sunulan avantajlardan tüm müşteriler faydalanmakla birlikte, Prime üyeleri kendilerine özel ayrıcalıklarla Amazon’da alışveriş ve eğlencenin tüm ayrıcalıklarından faydalanacak. Amazon Prime üyeleri, milyonlarca ürüne herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin 4 şehirde belirli bölgelerde aynı gün, 37 şehirde belirli bölgelerde ise ertesi gün gibi hızlı teslimat seçeneklerinden ek bir ücret ödemeden faydalanabiliyor. Randevulu teslimat ayrıcalığı ile Prime üyeleri, kendilerine uygun tarih ve saati seçerek, siparişlerini diledikleri gün ve saat aralığında teslim alabiliyor. Amazon Türkiye aynı zamanda İstanbul ve Ankara'daki müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyor. Ayrıca Prime üyeleri, kolay ve hesaplı alışveriş ile daha fazla tasarruf edebiliyor, Prime Video ile yerli ve yabancı Amazon Originals yapımları dahil film ve dizinin bulunduğu içerikleri ilave ücret ödemeden izleyebiliyor. Henüz Prime üyesi olmayanlar www.amazon.com.tr/prime adresini ziyaret ederek Prime üyeliğini ilk 30 gün boyunca ücretsiz kullanabiliyor ve Prime ayrıcalıklarından da yararlanmaya başlayabiliyor.

Kendi müşterilerine indirim konusunda en yüksek güveni veren online perakendeci

Öte yandan bağımsız araştırma şirketi Veri Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği “Tüketici Gözünden İndirim Dönemleri ve Beklentileri Araştırması” sonuçlarına göre kendi müşterilerine indirim konusunda en yüksek güveni veren online perakendeci olarak Amazon ilk sırada yer aldı. Türkiye’deki e-ticaret kullanıcıları arasında, araştırmanın yapıldığı 2025 yılı ekim ayı itibarıyla son 6 ayda Amazon’dan alışveriş yaptığını belirtenlerin yüzde 83’ü Amazon’un indirimlerine güvenirken, yüzde 86’sı Amazon’un sunduğu kampanyaları “gerçekten değerli” buluyor.