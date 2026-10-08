Amazon’da büyük işten çıkarma: 1.000’e yakın çalışan etkilendi

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Amazon, ana e-ticaret sitesini yöneten Stores birimi başta olmak üzere az sayıda pozisyonda işten çıkarmaya gittiğini doğruladı. Konuya yakın bir kaynağa göre şirket, 1.000'den az beyaz yakalı çalışanla yollarını ayırdı.

Perakende birimindeki işten çıkarmalar, Amazon'un en büyük alışveriş günlerinden biri olarak nitelendirdiği Prime Big Deal Days kampanyasıyla aynı dönemde gerçekleşti. Kampanya salı günü başladı ve çarşamba günü sona eriyor.

Cnbc-e'nin aktardığına göre son kesintiler, geçen yıl başlayıp ocak ayına kadar devam eden 30.000 kişilik daha büyük işten çıkarma dalgasının ardından yapılan küçük çaplı azaltımların sonuncusu oldu.

Bezos: Pandemi döneminde fazla işe alım yaptık

Amazon'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, çarşamba günü yayımlanan bir röportajda devam eden işten çıkarmaların pandemi dönemindeki aşırı işe alımlar nedeniyle gerekli olduğunu söyledi.

Bezos, pandemi sırasında insanların evde kaldığını ve yoğun şekilde sipariş verdiğini, bunun Amazon için son derece yoğun ve stresli bir dönem olduğunu belirtti. Şirketin bu süreçte çalışan sayısını ciddi biçimde artırdığını ifade etti.