Amazon'da 'Prime Day' başladı

Bu yılki kampanya; yazlık ihtiyaçlardan en yeni teknoloji ürünlerine, süpermarket ürünlerinden küçük mutfak aletlerine kadar geniş bir yelpazede tasarruf etmeyi kolaylaştırıyor. İster uzun zamandır almak istediğiniz bir teknoloji ürünü, ister yenilemeyi planladığınız bir ev aleti ya da günlük ihtiyaçlarınız olsun, Prime Day boyunca yüz binlerce üründe Prime üyelerine özel fırsatlar sunuluyor. Kampanya kapsamında Prime üyeleri, “Çok Al, Az Öde” kampanyasıyla seçili ürünlerde 1000 TL ve üzeri siparişlerde ödeme sırasında ek yüzde 10 indirimden de yararlanabilecek.

İndirime girecek ürünleri bu yıl da müşteriler belirledi, yeni rekor kırıldı

Amazon Türkiye'nin dört yıldır sürdürdüğü Prime Day İndirim Avcıları programı, bu yıl da Prime Day fırsatlarını müşterilerin talepleri doğrultusunda şekillendirdi. Geleneksel kampanyalarda markalar indirimleri belirlerken, Prime Day İndirim Avcıları programında süreç tersinden işliyor; müşterilerin indirimde görmek istediği ürünler toplanıyor ve bu talepler Prime Day fırsatlarına dönüştürülüyor.

Türkiye'nin en çok takip edilen içerik üreticileri ve çeşitli dijital platformlardan oluşan İndirim Avcıları ekibi aracılığıyla toplanan milyonlarca talep, yapay zekâ desteğiyle analiz edilerek Amazon Türkiye kategori ekipleriyle birlikte değerlendirildi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon indirim talebiyle rekor kıran program, bu yıl yaklaşık 3 milyon talebe ulaşarak kendi rekorunu yeniledi.

"Fırsat etiketi görüyorsanız, bu gerçek bir indirim demektir"

Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, Prime Day’in başlamasıyla ilgili şunları söyledi:

“Prime Day, en yeni elektronik ürünlerden ev yaşamına, günlük ihtiyaçlardan daha birçok kategoride avantajlı alışveriş fırsatları sunan ve Prime üyeleri için yılın en önemli alışveriş dönemlerinden biri. Gerçek fiyat avantajı ve sipariş edilen ürüne hızlı şekilde kavuşabilmek, tüketicilerin indirim dönemlerinde en çok aradığı şeylerin başında geliyor. Amazon olarak biz de bu beklentileri yalnızca Prime Day ile sınırlı kalmayacak şekilde tüm yıl boyunca yerine getirmek için çalışıyoruz.

Müşterilerimizin indirimlerimize duyduğu güvenin arkasında, her gün iyi fiyat sunma yaklaşımımız yer alıyor. Nitekim müşterilerimiz bizi indirim konusunda en çok güvenilen online perakendeci olarak görüyorlar. Amazon.com.tr’de bir üründe fırsat etiketi görüyorsanız, bu gerçek bir indirim demektir. Hatta üyelerimiz alışveriş yaptıktan sonra ürünün fiyatı düşerse, aradaki farkı hediye kartı olarak hesaplarına tanımlıyoruz. Bu güven duygusunu, lojistik altyapımızla destekliyoruz. 21 milyondan fazla ürünü Türkiye'nin dört bir yanına aynı gün ya da ertesi gün ulaştırabiliyoruz. Prime Day, sadece bütçe dostu fırsatlar sunan bir alışveriş dönemi değil, hız, güven ve kolaylığı bir arada hissettiğiniz eksiksiz bir deneyimdir."

Prime üyelerini bekleyen ayrıcalıklar ve tasarruf fırsatları

Alışverişin ötesinde, eğlenceden hayatı kolaylaştıran çözümlere kadar çok boyutlu bir dünya sunan Prime üyeliğinin avantajlarından bazıları şunlar:

Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Prime'a özel indirimler: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 1000 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.

Seçili kartlarda 9 aya varan taksit fırsatı: Prime üyelerine özel olarak, 9 aya varan faizsiz, peşin fiyatına taksit imkânı sunuluyor.

Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle aralarında Off Campus, Spider–Noir, Yaz Evi, Traitors ve Aşkın Gücü de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden Primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor, ayrıca NBA Finalleri ve Emirates NBA Cup Eleme Turları dâhil seçili NBA basketbol karşılaşmalarını ücretsiz izliyor.

Amazon Luna: Amazon Luna ile tüm Prime üyeleri ücretsiz oyunlara erişebiliyor, Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla oyun ve yayın deneyimini bir arada yaşayabiliyor.

Yeni üyelere 30 gün boyunca ücretsiz prime üyeliği

Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli oluyor. Üstelik Prime üyeliği, alışveriş ve eğlencenin en iyilerini tüm vergiler dâhil ayda 69,90 TL'ye sunarken, yeni üye olacaklar bir ay ücretsiz kullanabiliyor.