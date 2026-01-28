Amazon’da skandal hata: İşten çıkarma maili yanlışlıkla çalışanlara gönderildi

Salı günü geç saatlerde paylaşılan ve "Şafağı Başlat Projesi e-postasını gönder" başlığını taşıyan mesajın, Amazon'un işten çıkarmalar için kullandığı kod adı olduğu anlaşıldı.

Kısa sürede iptal edilen mesajda; ABD, Kanada ve Kosta Rika'daki çok sayıda çalışanın, şirketi güçlendirme çabaları kapsamında işten çıkarıldığı bilgisi yer aldı.

Şafak Projesi ile yeni işten çıkarma dalgası

E-posta'da, söz konusu kararın katmanları azaltmak, bürokrasiyi ortadan kaldırmak ve müşteriler için daha hızlı hareket edebilmek adına alındığı belirtildi. Amazon, geçtiğimiz ekim ayı sonunda 14 bin kişinin işine son verileceğini açıklamıştı.

Şirket çalışanlarının haftalardır beklediği bu ikinci dalga ile toplam işten çıkarma sayısının 30 bine ulaşması öngörülüyor. Sürecin mayıs ayı sonuna kadar devam etmesi beklenirken, ayrılan çalışanlara kıdem tazminatı ödeneceği bildirildi.

Teknoloji sektöründe iş gücü kaybı sürüyor

Amazon ile birlikte Meta, Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri 2022'den bu yana on binlerce çalışanıyla yollarını ayırdı.

Sektörel veriler, son dört yılda teknoloji alanında yaklaşık 700 bin kişinin işsiz kaldığını gösteriyor.