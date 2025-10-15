Amazon’da yeni işten çıkarma dalgası yolda: Binlerce kişi işten çıkarılacak

  1. Ekonomim
Amazon, maliyetleri düşürme stratejisinin bir parçası olarak insan kaynakları personelinin yüzde 15’i kadarını işten çıkaracak. Fortune’un haberine göre, PXT (People eXperience Technology) adıyla bilinen insan kaynakları bölümü, bu küçülmeden en ağır şekilde etkilenecek birim olacak.

Şirket içinden iki kaynağın aktardığına göre, işten çıkarmaların sadece PXT ile sınırlı kalmayacağı, temel tüketici iş birimlerinde de benzer kesintilerin görülebileceği belirtiliyor. Planın zamanlaması ve toplam etkilenecek çalışan sayısı henüz belli değil...

PXT departmanında dünya genelinde 10 binden fazla çalışan görev yapıyor. Bu birim; işe alım ekipleri, teknoloji çalışanları ve geleneksel İK pozisyonlarını kapsıyor.

Yapay zeka yatırımları büyüyor

Amazon, bu kesintileri çalışan maliyetlerini azaltırken yapay zeka ve bulut altyapısına daha fazla kaynak aktarmak için yapacak.

Şirket, bu yıl yapay zeka ürünleri ve veri merkezlerine 100 milyar doların üzerinde sermaye harcaması yapmayı planlıyor.

Şirket, geçtiğimiz iki yılda 30 binden fazla çalışanla yollarını ayırmıştı

Yeni dalga, Amazon'un 2022 sonundan itibaren sürdürdüğü geniş ölçekli işten çıkarma serisinin devamı olarak değerlendiriliyor. Şirket, geçtiğimiz iki yılda perakende, cihazlar ve oyun bölümlerinde yaklaşık 30 binden fazla çalışanla yollarını ayırmıştı.

