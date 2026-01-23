Amazon’da yeni işten çıkarma dalgası yolda

Reuters'ın haberine göre Amazon, yaklaşık 30.000 kurumsal çalışan azaltma hedefinin bir parçası olarak önümüzdeki hafta ikinci bir işten çıkarma dalgası planlıyor.

Şirket, ekim ayında 30.000 hedefinin yaklaşık yarısı olan 14.000 beyaz yakalı işçinin işine son vermişti. Kaynaklar, bu seferki toplam sayının geçen yılla yaklaşık aynı olmasının beklendiğini ve işten çıkarmaların salı günü başlayabileceğini belirtti.

Amazon sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Amazon Web Services (AWS), perakende, Prime Video ve "İnsan Deneyimi ve Teknoloji" olarak bilinen insan kaynakları birimlerindeki pozisyonların etkilenmesi bekleniyor. Ancak kaynaklar, planların kapsamının henüz netleşmediğini ve ayrıntıların değişebileceğini belirtti.