Amazon’dan 34,6 milyon dolarlık cezaya itiraz

E-ticaret devi Amazon.com Fransız düzenleyici CNIL'in, çalışanların faaliyetlerini ve performansını izlemek için bir sistem kurması nedeniyle şirkete 32 milyon euro (34,58 milyon dolar) para cezası verme kararına itiraz ettiğini açıkladı.

CNIL Ocak ayında, Amazon'un Fransa'daki büyük depolarını yöneten Amazon France Logistique'e, düzenleyicinin söylediğine göre "aşırı müdahaleci" bir gözetim sistemi nedeniyle para cezası vermişti.

Amazon, Reuters'a e-postayla gönderdiği yanıtta, "CNIL'in gerçekte yanlış olan sonuçlarına kesinlikle katılmıyoruz ve Danıştay'a itirazda bulunduk" dedi.