Amazon’dan bir ilk: Sterlin cinsinden tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi

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Amazon, ABD doları, Euro, İsviçre frangı ve Kanada doları cinsinden borçlanmalarının ardından İngiliz sterlini cinsinden tahvil ihracına hazırlanıyor. İhraçtan sağlanacak kaynağın yapay zeka ve bulut bilişim altyapısına yönelik yatırımların yanı sıra genel kurumsal amaçlar ve mevcut borçların yeniden finansmanında kullanılması planlanıyor.

Çoklu vade yapısıyla yatırımcı yelpazesi genişletiliyor

İngiliz sterlini cinsinden tahvil ihracının 3 yıl, 6 yıl, 12 yıl ve 19 yıl vadeli dört dilimden oluşması bekleniyor. Çoklu vade yapısıyla farklı yatırımcı gruplarından talep çekilmesi hedeflenirken, ihraç Amazon'un sterlin cinsinden borçlanma piyasasındaki ilk işlemi olacak.

Yüksek tahvil faizleri yakından izleniyor

İhracın zamanlaması, İngiltere devlet tahvili faizlerinin yüksek seyrettiği bir döneme denk geliyor. İngiltere'de uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmesi, şirketlerin sterlin cinsinden borçlanma maliyetleri üzerinde de baskı oluşturuyor. Nitekim İngiltere'nin 30 yıllık devlet tahvili getirisi son dönemde 18 yılın en yüksek seviyelerine çıktı.

Bu nedenle Amazon'un ilk sterlin cinsi tahvil ihracında oluşacak getiri seviyesi ve yatırımcı talebi, şirketin borçlanma maliyeti açısından kritik olacak. İhraçta oluşacak fiyatlama, Amazon'un kredi riskine yönelik yatırımcı iştahının yanı sıra küresel şirketlerin İngiliz Sterlini cinsinden borçlanma koşulları açısından da yakından takip edilecek.