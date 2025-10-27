Amazon'dan Hollanda’ya 1,4 milyar Euro yatırım

Amazon'dan yapılan açıklamada, Euro Bölgesi'nin beşinci büyük ekonomisine sahip Hollanda’ya ABD’li şirketin gelecek 3 yıl içinde 1,4 milyar Euro yatırım planlandığı duyuruldu.

Hollanda'da yaklaşık 1000 çalışanı bulunan Amazon'dan yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın bugüne kadar şirketin ülkeye en büyük yatırımı olacağı belirtildi.

Öte yandan, ekim başında Amazon, Belçika operasyonlarına 1,16 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

Amazon, dünya genelinde geçen yıl 638 milyar dolarlık gelir ve 59 milyar dolar kar elde etmişti.