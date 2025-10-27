  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Amazon'dan Hollanda’ya 1,4 milyar Euro yatırım
Takip Et

Amazon'dan Hollanda’ya 1,4 milyar Euro yatırım

Amazon, Hollanda'ya 1,4 milyar Euro yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Amazon'dan Hollanda’ya 1,4 milyar Euro yatırım
Takip Et

Amazon'dan yapılan açıklamada, Euro Bölgesi'nin beşinci büyük ekonomisine sahip Hollanda’ya ABD’li şirketin gelecek 3 yıl içinde 1,4 milyar Euro yatırım planlandığı duyuruldu.

Hollanda'da yaklaşık 1000 çalışanı bulunan Amazon'dan yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın bugüne kadar şirketin ülkeye en büyük yatırımı olacağı belirtildi.

Öte yandan, ekim başında Amazon, Belçika operasyonlarına 1,16 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

Amazon, dünya genelinde geçen yıl 638 milyar dolarlık gelir ve 59 milyar dolar kar elde etmişti.

İhracatta talep eşik değerin altında kaldıİhracatta talep eşik değerin altında kaldıEkonomi

 

Şirket Haberleri
QNB eSolutions ve Tahsildar iş birliği: e-Fatura’da tek tıkla “Linkle Tahsilat” dönemi başladı
QNB eSolutions ve Tahsildar iş birliği: e-Fatura’da tek tıkla “Linkle Tahsilat” dönemi başladı
Kordsa, yeni dönemde lastik güçlendirme ve kompozit teknolojilerine odaklanacak
Kordsa, yeni dönemde lastik güçlendirme ve kompozit teknolojilerine odaklanacak
TEB'den 9 milyar 11 milyon lira net kâr
TEB'den 9 milyar 11 milyon lira net kâr
Dubai, Golden Visa sahiplerine vatandaş düzeyinde haklar tanıdı
Dubai, Golden Visa sahiplerine vatandaş düzeyinde haklar tanıdı
Geleceğe Yazılım Projesi, Konya’daki öğrencileri teknolojiyle buluşturdu
Geleceğe Yazılım Projesi, Konya’daki öğrencileri teknolojiyle buluşturdu
Abdi İbrahim 200 kişilik yeni istihdam planlıyor
Abdi İbrahim 200 kişilik yeni istihdam planlıyor