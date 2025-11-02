  1. Ekonomim
  Şirket Haberleri
  Amazon'dan işten çıkarma açıklaması: 14 bin kişi "kültür" nedeniyle işten çıkarıldı
Amazon'dan işten çıkarma açıklaması: 14 bin kişi "kültür" nedeniyle işten çıkarıldı

Amazon Üst Yöneticisi Andy Jassy, şirketin 14 bin çalışanını işten çıkarma kararının mali gerekçelere dayanmadığını, “şirket kültürüyle” ilgili olduğunu söyledi.

Amazon'dan işten çıkarma açıklaması: 14 bin kişi “kültür” nedeniyle işten çıkarıldı
Amazon Üst Yöneticisi Andy Jassy, perşembe günü yapılan bilanço toplantısında bir analistin sorusu üzerine, “Bu karar gerçekten finansal nedenlerle alınmadı, hatta şu anda yapay zekayla da doğrudan ilgili değil. Bu bir kültür meselesi” dedi. Şirketin çeyrek dönem satışlarının geçen yıla göre yüzde 13 artarak 180 milyar dolara yükseldiği açıklandı.

“Katmanlar arttıkça sahiplenme zayıfladı”

Jassy, son yıllarda artan çalışan sayısı, yeni lokasyonlar ve farklı iş kollarının şirkette hiyerarşik katmanlar oluşturduğunu belirterek, “Farkına varmadan, işi yapan kişilerin sahiplenme duygusunu zayıflatabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Amazon’un çalışan sayısı 2021’de 1,6 milyonu aşmış, geçen yıl sonunda ise yaklaşık 1,5 milyona düşmüştü.

Jassy, “Bu durum liderlik ekibini yavaşlatabiliyor. Biz dünyanın en büyük start-up’ı gibi çalışmaya kararlıyız; bu da bazı katmanları kaldırmak anlamına geliyor” dedi.

“Esneklik” vurgusu, işten çıkarma endişesi

Amazon yönetimi, son işten çıkarmaların temel amacının gelecekte yapay zekânın getireceği verimliliklere hazırlık ve “çevik” kalmak olduğunu savundu. Ancak karar, teknolojinin insan gücünün yerini alacağı yönündeki kaygıları yeniden gündeme getirdi.

Şirketin bilanço açıklamasının ardından Amazon hisseleri, mesai sonrası işlemlerde yüzde 13 yükseldi.

