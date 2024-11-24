Amazon'dan OpenAI'ın rakibi Anthropic'e 4 milyar dolarlık yatırım

Amazon, yapay zeka tabanlı Claude sohbet robotunun geliştiricisi Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacağını duyurdu. Bu yeni yatırımla birlikte, Amazon'un Anthropic'e yaptığı toplam yatırım 8 milyar dolara ulaştı. Anthropic, OpenAI'ın en büyük rakiplerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yeni anlaşma kapsamında Amazon'un bulut hizmetleri platformu Amazon Web Services (AWS) ile Anthropic arasında daha yakın bir iş birliği kurulacak. Anthropic, yapay zeka modellerini eğitmek için AWS'in güçlü altyapısından faydalanacak. Şirket bu süreçte AWS'in özel yapay zeka hızlandırıcıları Trainium ve Inferentia çiplerini kullanabilecek.

Amazon ve Anthropic arasındaki yeni yatırım, Claude algoritmasının Amazon'un yeni nesil Alexa sesli asistanının temelini oluşturabileceğine dair çıkan haberlerle örtüşüyor.

OpenAI ve Microsoft'un gerisinde kalma riski var

Kaynaklar Amazon'un, Claude algoritmasının kendi geliştirdiği modellere kıyasla daha başarılı olduğunu gözlemlediğini söylüyor. Donanımhaber'de yer alan habere göre, yatırım miktarı artmasına rağmen Amazon'un yapay zeka yarışında hala OpenAI ve Microsoft gibi liderlerin gerisinde kalma riski var.

Geliştiricilerin hedefi, güncellenmiş Alexa'yı daha insan benzeri bir konuşma tarzına kavuşturmak. Ancak asistanın beta sürümünü deneyen kullanıcılar yanıtların yavaş, doğal akıcılıktan uzak ve yetersiz olduğunu ifade ediyor. Amazon'un bu stratejik ortaklıktan nasıl faydalanacağını zaman gösterecek.