Amazon’dan Temu’ya rakip geliyor: Haul

Amazon, uzun zamandır merakla beklenen düşük fiyatlı ürün mağazası "Haul" ile piyasaya yeni bir soluk getirme çabasında. Özellikle fiyat odaklı genç tüketicilere hitap etmeyi amaçlayan Amazon Haul, popüler e-ticaret platformu Temu'ya doğrudan bir rakip olarak lanse ediliyor.

Ücretsiz kargo seçeneği

CNBC-e'nin haberine göre Çarşamba günü duyurulan Amazon Haul, 20 doların altındaki uygun fiyatlı ürünler yelpazesiyle dikkat çekiyor. Mağazada 1,29 dolarlık küpelerden 7,99 dolarlık kadın taytlarına kadar geniş bir ürün seçeneği yer alıyor. Ek olarak, Amazon, 50 ve 75 doların üzerindeki siparişlerde farklı oranlarda indirim fırsatları sunuyor; 25 dolar ve üzerindeki siparişlerde ise ücretsiz kargo seçeneği bulunuyor. Ancak, siparişlerin teslimat süresi en az bir hafta gibi uzun bir bekleme süresi içerebiliyor.

Amazon Haul test aşamasında

Amazon'un Prime üyelik programının aksine, Amazon Haul platformunun Prime kullanıcılarına özel ayrıcalıklar sunmadığı görülüyor. "Beta" yani test aşamasında olduğu belirtilen Amazon Haul, yalnızca Amazon’un mobil web sitesi ve uygulaması üzerinden kullanılabiliyor. Platform, moda, aksesuar, ev, güzellik ve elektronik kategorilerinde ürünler sunarak geniş bir alışveriş kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Amazon Haul'un görünümü, diğer Amazon vitrinlerinden farklı bir şekilde tasarlanmış durumda. Platformda emojiler, neon renkler gibi genç kullanıcıların ilgisini çekecek unsurlara bolca yer verilirken, “Sosyal Favoriler” ve “Çılgın Düşük” gibi bölümler de dikkat çekiyor. Ayrıca, kullanıcıların sepetlerini genişletmeleri için “Şimdi durmayın! %5 indirim için 10,04 dolar ekleyin” gibi bildirimlerle harcamaya teşvik ediliyor.

Gençleri hedefliyor

Bu strateji, Temu, TikTok Shop ve hızlı moda devi Shein gibi rakiplerin izlediği kullanıcıyı harcamaya ve alışverişini hızlıca tamamlamaya yönlendiren yöntemlerle benzerlik gösteriyor. Uzun zamandır belirli bir ürün veya markaya odaklanan ve daha verimli alışveriş deneyimleri sunan Amazon, şimdi, düşük fiyatlı ürünler sunarak gençleri hedefleyen yeni bir modelle dikkat çekiyor. Şirketin, geniş bir tüketici kitlesini çekmeyi başaran Temu'nun ABD'de elde ettiği hızlı başarıdan ilham almış olduğu söylenebilir. 2022’de ABD pazarına giren ve kısa sürede milyarlarca dolarlık bir gelire ulaşarak en popüler alışveriş uygulamaları arasında yerini alan Temu, ultra düşük fiyatlarıyla özellikle genç tüketiciler arasında hızla popüler hale geldi.

Amazon, Çinli satıcılarla temas kurdu

Amazon’un düşük fiyatlı ürünler sunma hedefi doğrultusunda Çinli satıcılarla temas kurduğu ve bu girişiminin aylardır planlandığı biliniyor. Bu gelişmeler ilk olarak, uluslararası satış yapan Çinli satıcılara yönelik bir haber bülteni yazan Jianlong Hu tarafından duyurulmuştu. Öte yandan Temu, her ne kadar Boston merkezli bir şirket olarak tanıtılsa da, arkasında Çin merkezli dev e-ticaret şirketi PDD bulunuyor. Geçtiğimiz sonbaharda, şirket yöneticileri rekabetin giderek artacağına ve zorlu bir geleceğin onları beklediğine dair açıklamalarda bulunmuş ve bu açıklamaların ardından PDD’nin piyasa değeri kısa bir süreliğine düşüş göstermişti.