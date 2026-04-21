Amazon'dan yapay zeka girişimi Anthropic'e 25 milyar dolarlık yatırım

Seattle merkezli Amazon, şimdi 5 milyar dolar, ilerleyen dönemde ise belirli ticari hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak ek 20 milyar dolar yatırım yapacak. Bu, Amazon’un daha önce şirkete yaptığı 8 milyar dolarlık yatırımın üzerine ekleniyor.

Amazon, Nova gibi kendi yapay zekâ modelleriyle yeterince ilgi yaratmakta zorlanırken, yapay zekâ patlamasının temel altyapı sağlayıcılarından biri olmayı sürdürüyor; özellikle bulut bilişim gücüyle sektörde lider konumda bulunuyor. Şirket, bu yıl yapay zekâ geliştirmeleri ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 200 milyar dolarlık sermaye harcaması yapmayı planlıyor.

Bloomberg'ün haberine göre, Amazon ayrıca en büyük yapay zekâ girişimlerine de büyük yatırımlar yapıyor. Anthropic yatırımı, şirketin bu yılın başlarında ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ye 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklamasının ardından geldi.