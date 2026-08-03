Amazon’un piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı

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ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon'un piyasa değeri, hisselerindeki yükselişin etkisiyle tarihinde ilk kez 3 trilyon dolar eşiğini aştı. Güçlü finansal performans ve yatırımcı talebinin desteklediği yükselişle şirket, piyasa değeri 3 trilyon doların üzerine çıkan teknoloji devleri arasındaki yerini aldı.

Amazon hisseleri pazartesi günkü işlemlerde yüzde 5,5 yükselerek 286,20 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana yüzde 23'ün üzerinde değer kazanan Seattle merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi, cuma günü açıkladığı ve son dört yılın en güçlü bulut büyümesine işaret eden finansal sonuçların ardından da yaklaşık yüzde 15 prim yapmıştı.

Yapay zeka yatırımları yatırımcı güvenini destekledi

Wall Street'te bilançosunu açıklayan "Muhteşem Yedili" şirketleri arasında Amazon ve Microsoft, yapay zeka yatırımlarının finansal sonuçlara olumlu yansıdığını gösteren şirketler olarak öne çıktı. Buna karşılık Alphabet, Meta ve Tesla ise yüksek yapay zeka altyapı harcamalarının serbest nakit akışını baskılaması nedeniyle yatırımcıların temkinli yaklaşımıyla karşılaştı.

Amazon, yapay zeka kapasitesini artırmak amacıyla sermaye harcaması planlarını yukarı yönlü revize ederken, bu alandaki yatırımlarını hızlandırmayı sürdürüyor. Şirket, Anthropic'e yaptığı ek yatırımların yanı sıra, yılın başında OpenAI'ye yönelik açıkladığı 50 milyar dolarlık yatırım planıyla da yapay zeka alanındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

3 trilyon dolar eşiğini aştı

1994 yılında Jeff Bezos tarafından kurulan Amazon, Haziran 2024'te ilk kez 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı. Şirketin piyasa değerinin 3 trilyon dolar seviyesini aşması ise yaklaşık iki yıl içinde gerçekleşti.

Bu yükselişle Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet ve Nvidia'nın ardından piyasa değeri 3 trilyon doların üzerine çıkan küresel teknoloji şirketleri arasına katıldı. Şirket, güçlü finansal performansı ve yapay zeka odaklı büyüme stratejisiyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.