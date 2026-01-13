Amazon’un Prime modeli mercek altındaydı: ABD’de 1,5 milyar dolarlık uzlaşma imzalandı

ABD’li düzenleyicilerle yürütülen soruşturmanın ardından Amazon, Prime üyelik uygulamalarına ilişkin tartışmalar nedeniyle önemli bir geri ödeme sürecine giriyor. Şirket, ABD’deki kullanıcılara toplam 1,5 milyar dolarlık iade yapmayı kabul etti.

Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) yürüttüğü inceleme, Amazon’un bazı kullanıcıları açık rızaları olmadan Prime üyeliğine dahil ettiği iddialarına dayanıyor. Taraflar Eylül 2025’te uzlaşmaya varırken, Amazon anlaşma kapsamında herhangi bir hukuki sorumluluk üstlenmediğini vurguladı.

Tasarım tartışması soruşturmayı tetikledi

Soruşturmanın çıkış noktası, 2022 yılında yayımlanan ve Amazon’un iç belgelerine dayandığı belirtilen bir araştırma oldu. Bu çalışmada, şirketin internet sitesi ve ödeme adımlarının, kullanıcıları farkında olmadan Prime üyeliğine yönlendirecek şekilde kurgulandığının uzun süredir şirket yönetimi tarafından bilindiği öne sürüldü. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından FTC devreye girerek resmi inceleme başlattı.

Uzlaşma sonucunda Amazon’un üstlendiği toplam mali yük 2,5 milyar dolar olarak belirlendi. Bunun 1 milyar dolarlık bölümü sivil para cezası, 1,5 milyar doları ise doğrudan tüketicilere yapılacak geri ödemelerden oluşuyor. FTC, söz konusu cezanın kurum tarihinde bu alanda verilen en yüksek yaptırımlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Geri ödeme kimleri kapsıyor?

İade hakkından yararlanabilecek kullanıcıların ABD’de Prime üyesi olması ve 23 Haziran 2019 ile 23 Haziran 2025 tarihleri arasında FTC’nin “itiraz edilen kayıt süreci” olarak tanımladığı yöntemlerden biriyle Prime’a dahil edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca bu kullanıcıların, üyelik süresi boyunca Prime hizmetlerinden sınırlı ölçüde faydalanmış olması şartı aranıyor.

FTC, hangi kullanıcıların geri ödeme kapsamına girdiğinin Amazon tarafından belirleneceğini ve tüketicilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını açıkladı.

Ödemeler ve uyarılar

Uygun görülen kullanıcılara ödemelerin çek, PayPal veya Venmo yoluyla yapılması planlanıyor. Geri ödemelerin yılın ilerleyen dönemlerinde aşamalı olarak dağıtılması beklenirken, FTC olası dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyarıda bulundu. Kurum, geri ödeme süreci için hiçbir koşulda ücret talep edilmeyeceğini özellikle vurguladı.

Amazon ise anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, uzlaşmanın şirketin faaliyetlerine odaklanarak yoluna devam etmesini sağlayacağını savundu.