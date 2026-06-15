Amazon’un uyarısı Anthropic’e kısıtlama getirdi

Deniz GÜLDAĞ

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yapay zeka şirketi Anthropic’in en gelişmiş modellerinin yabancı ülkeler tarafından kullanılmasını kısıtlama kararı, Amazon CEO’su Andy Jassy’nin üst düzey hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından alındı.

Konuya yakın kaynaklara göre Jassy, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in de aralarında bulunduğu çeşitli hükümet yetkililerine, Amazon araştırmacılarının Anthropic’in “Fable 5” adlı yapay zeka modelinde ciddi güvenlik açıkları tespit ettiğini aktardı. İddialara göre araştırmacılar, belirli komut dizileri kullanarak modelden, normal şartlarda erişime kapalı olması gereken ve siber saldırılarda kullanılabilecek bilgilere ulaşmayı başardı.

Teknoloji sektörünün önde gelen yöneticilerinin son dönemde, gelişmiş yapay zeka araçlarının oluşturabileceği riskler konusunda Trump yönetimiyle düzenli temas halinde olduğu belirtiliyor.

Jassy’nin aktardığı bilgilerin ardından Beyaz Saray yetkilileri konuyu değerlendirmek üzere bir toplantı düzenledi. ABD hükümetine bağlı siber güvenlik birimleri de Amazon’un gündeme getirdiği güvenlik endişelerini doğrulamak amacıyla model üzerinde çeşitli testler gerçekleştirdi.

Kaynaklar, yetkililerin yapılan değerlendirmeler sonucunda riskleri azaltmanın en doğrudan yolunun, yabancı hükümetlerin, şirketlerin ve bireylerin söz konusu gelişmiş yapay zeka modeline erişimini sınırlandırmak olduğuna karar verdiğini belirtti.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise Başkan Trump’ın, kararın yapay zeka sektöründeki inovasyonu yavaşlatabileceğine ilişkin çekincelerine rağmen, uygulamanın hayata geçirilmesine onay verdiğini söyledi.