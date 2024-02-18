Bu yıl Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından 11’inci kez düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ için başvurular başladı. 1 Şubat’ta başlayan süreç 31 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.

Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve yurt dışından da başvuruların alındığı ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dünya çapında ses getiren özgün ambalaj tasarımları, farklı ve yenilikçi ambalaj uygulamaları ödüllendiriliyor.

Ambalaj üreticilerinin, tedarikçilerinin, ambalaj tasarımcılarının ve ürünlerini piyasaya süren marka sahiplerinin katılabildiği yarışmaya gıda, içecekler, elektronik ve elektrikli eşya, sağlık ve güzellik ürünleri, ev-otomotiv-ofis araç ve gereçleri ile ihtiyaç malzemeleri, diğer gıda dışı ürün ambalajları, tıp ve eczacılık ürünleri, endüstriyel ve taşıma ambalajları, ambalaj malzemeleri ve bileşenleri, satış noktası sergileme, sunum ve muhafaza ürünleri, fleksibıl ambalajlar, grafik tasarım ve lüks ambalajlar kategorilerinden başvurulabiliyor.

Uluslararası yarışmalara açılan kapı

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye giren ambalajlar ‘Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik’ ödülleriyle tescillenirken, ‘Altın Ödül’ almaya hak kazanan ürünler arasından Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliği ile en fazla 3 adet ‘Altın Ambalaj Ödülü’ de verilecek. Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından akredite edilmiş olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye giren tüm katılımcılar WorldStar ve AsiaStar Yarışmalarına da katılabiliyor.

‘Tasarımın gücünden yararlanmalıyız’

Yarışma ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Her geçen yıl yarışmamıza gelen başvurulardaki artış bizleri son derece memnun ediyor. Bunu sektörümüz ve geleceğimiz adına umut verici buluyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük hedefleri olan bir sektörüz, ülkemize daha fazla katma değer sağlamak istiyoruz. Avrupa’dan Uzak Doğu’ya dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren sektörümüzü çok daha iyi noktalara çıkarmak için de tasarımın gücünden yararlanmalıyız. Düzenlenen bu yarışmalar da sektörümüzün büyümesine ve gelişmesine yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere www.ambalajayyildizlari.com adresinden ulaşılabiliyor.