Ambalaj ihracatında daha az vergi ödemenin yolu açılıyor

Avrupa Birliği pazarlarında plastik ambalaj satışı, yeni dönemde yalnızca üretim kapasitesiyle değil; geri dönüştürülmüş içeriğin belgelenmesi, geri dönüştürülebilirliğin doğrulanması ve mevzuata tam uyum sağlanmasıyla mümkün hale geliyor.

PAGEV ile CERTILOOP arasında imzalanan bu iş birliği protokolü, Türk plastik ambalaj üreticileri ve geri dönüşüm firmaları için doğrudan maliyet avantajı yaratırken, ihracatta güveni artırıyor, ticari riskleri de azaltıyor.

PAGEV ve CERTILOOP arasında imzalanan protokole göre geri dönüştürülmüş içerik sertifikasyonu, geri dönüştürülebilirlik doğrulaması ve geri dönüşüm tesislerinin belgelendirilmesi alanlarında Türk plastik sanayisinin AB mevzuatlarına uyumu hızlandırılacak.

Belgesiz içerik geçersiz sayılıyor

AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) ile birlikte Avrupa’da plastik ambalajlarda yeni bir dönem başladı. Bu düzenlemeye göre, geri dönüştürülmüş içerik iddiasının geçerli sayılabilmesi için bağımsız ve yetkili kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi gerekiyor.

Aksi durumda söz konusu içerik, PPWR kapsamında geri dönüştürülmüş kabul edilmiyor, bu da plastik vergisi avantajlarının kaybedilmesine ve ürün maliyetlerinin artmasına yol açıyor.

PAGEV–CERTILOOP iş birliği, bu süreci tersine çevirerek, sanayiciye ölçülebilir ve uygulanabilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Protokol sayesinde, sertifikalı geri dönüştürülmüş içerik kullanımıyla plastik vergisi ve PPWR kaynaklı maliyetlerin düşmesi, Avrupa’ya satışta karşılaşılan “belge engellerinin” ortadan kalkması ve ihracatta fiyat pazarlıklarında üreticinin elinin güçlenmesi bekleniyor.

Aynı zamanda geri dönüşüm firmaları için sertifikalı ham maddeler, üreticiler nezdinde daha değerli ve tercih edilen girdiler haline gelirken; mevzuat kaynaklı riskler de ticari güvenceye dönüşüyor.

"Bu belge, firmaların kesesine doğrudan dokunuyor"

CERTILOOP Genel Müdürü Yağmur Cengiz Eroğlu, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa pazarlarında artık iyi niyetli beyanlar değil, belgelenmiş gerçekler belirleyici oluyor. PAGEV ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde Türk plastik sanayicisi, geri dönüştürülmüş içerik iddiasını uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarla kanıtlayabilecek. Bu belge, firmaların ihracatta hem maliyetini düşüren hem de satış kapısını açan stratejik bir araç.”

PAGEV Başkan Yardımcısı Ahmet Meriç de, iş birliğinin sektörel etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türk plastik sektörü, Avrupa Birliği pazarlarında rekabet gücünü koruyabilmek için artık yalnızca üretim kalitesiyle değil; izlenebilirlik, geri dönüştürülmüş içerik ve çevresel beyanların doğrulanması gibi başlıklarda da güçlü olmak zorunda. CERTILOOP ile imzaladığımız bu protokol, PAGEV üyelerinin AB mevzuatlarına uyum sürecinde güvenilir ve teknik olarak sağlam bir yol haritasına sahip olmasını sağlayacak. Bu iş birliğini, sektörümüzün sürdürülebilir dönüşümü açısından önemli bir adım olarak görüyoruz.”

PAGEV Başkan Yardımcısı Ali Zeki Karadeniz ise protokolün uzun vadeli katkılarına vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

“PAGEV olarak temel önceliğimiz, üyelerimizin değişen küresel regülasyonlara uyum sürecinde yalnız kalmamasıdır. Geri dönüştürülmüş içerik ve geri dönüştürülebilirlik artık bir tercih değil, ihracatta zorunlu bir kriter haline gelmiştir. CERTILOOP ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, sektörümüzün teknik doğrulama ve sertifikasyon süreçlerinde uluslararası geçerliliğe sahip, şeffaf ve güvenilir bir yapı oluşturulmasını hedefliyoruz.”

Sektör için ortak ve güçlü bir mekanizma

Plastik geri dönüşümü alanında AB akreditasyonu kapsamında dünyada yalnızca iki resmi programdan birini yürüten CERTILOOP, bu protokol ile PAGEV üyelerine AB’de geçerli sertifikasyon hizmetleri, PPWR uyumlu teknik değerlendirmeler, süreç doğrulama çalışmaları ile eğitim ve mevzuat rehberliği sunacak.

Yaklaşık 1.500 mütevellisi ve 2.500’e yakın ilişkili firmasıyla Türk plastik sektörünün en geniş temsil gücüne sahip PAGEV aracılığıyla bu hizmetlerin doğrudan sanayicinin kullanımına açılması hedefleniyor.

Bu stratejik iş birliğiyle Türk plastik sektörü, Avrupa mevzuatına uyumlu, ihracatta rekabetçi ve sürdürülebilirlikte şeffaf bir yapıya doğru önemli bir adım atmış oluyor.

FASD ve SEPA ile de imzalanmıştı

Avrupa pazarlarına erişimde kritik öneme sahip geri dönüştürülmüş içerik ve geri dönüştürülebilirlik sertifikasyonları konusunda önemli bir adım atıldı.

Avrupa Birliği mevzuatlarıyla uyumlu sertifikasyon hizmetleri sunan ve AB akreditasyonu ile tanınan uygunluk değerlendirme kuruluşu CERTILOOP daha önce de Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) ve Sert Plastik Ambalaj Üreticileri Derneği (SEPA) ile de stratejik iş birliği protokolleri imzalamıştı.

Bu protokoller kapsamında her iki STK'nın üyeleri, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat hedefleri, AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Mevzuatı (PPWR) ve plastik vergileri gibi düzenlemelere uyum süreçlerini daha etkin ve güvenilir bir şekilde yönetebilecek.

Her iki iş birliği sayesinde SEPA ve FASD üyeleri, uluslararası sertifikasyon maliyetlerini düşüren, ihracat kabiliyetini artıran ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle tam uyumlu çözümlere kavuşacak.