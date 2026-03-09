Ambalaj sektörü 2025’i güçlü kapattı, dış ticaret fazlası 3 milyar doları aştı!

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından açıklanan 2025 yılı dış ticaret verileri, sektörün küresel pazarlardaki rekabet gücünü koruduğunu ve ihracat odaklı büyüme performansını sürdürdüğünü ortaya koydu. Ambalaj sektörü hem üretim hem de ihracat gücüyle Türkiye ekonomisine sürdürülebilir katkı sunmaya devam ederken, sektörün küresel değer zincirindeki stratejik konumunu da pekiştirdi.

ASD tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında 6,94 milyar dolar olan ihracat, 2025 sonunda 7,3 milyar dolara yükselerek değer bazında yüzde 5 oranında arttı. Miktar bazında ise 2025 yılında toplam ambalaj ihracatı, yüzde 7 artışla 3 milyon 192 bin tondan 3 milyon 416 bin tona yükseldi.

Plastik ambalaj ihracatta liderliğini sürdürüyor

Ambalaj türlerine göre ihracat dağılımına bakıldığında plastik ambalajlar yüzde 64 pay ve 4,67 milyar dolarlık değer ile ilk sıradaki yerini korudu. Kağıt ve karton ambalajlar yaklaşık 1,74 milyar dolarlık ihracatla toplam pastadan yüzde 24 pay aldı ve ikinci sıradaki yerini korudu. Metal ambalaj ihracatı 618 milyon dolar olurken, cam ambalajda ihracat 229 milyon dolara ulaştı.

2025 yılında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Birleşik Krallık, Almanya, ABD, İtalya ve Irak oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, sektörün en büyük pazarı olma özelliğini sürdürürken, ilk 10'daki diğer ülkeler Fransa, İspanya, Yunanistan, Romanya ve Hollanda olarak sıralandı.

İthalatta kontrollü artış, dış ticaret fazlasıyla güçlü tablo

2025 yılı sonunda ambalaj ithalatı miktar bazında yüzde 7 düşüşle 1 milyon 935 bin tondan 1 milyon 793 bin tona geriledi. Değer olarak bakıldığında ise çok küçük bir artışla 4 milyar 261 milyon dolardan 4 milyar 265 milyar dolara çıktı. 2025 yılında toplam ambalaj ithalatında ilk

10 ülkeyle ilgili yapılan analiz ise Almanya, Çin, İtalya, Fransa ve Polonya’nın en çok ambalaj ithalatı yapılan ülkeler olduğunu gösterdi.

Yıl genelinde ihracattaki artışın ithalattaki artışın üzerinde gerçekleşmesi, dış ticaret fazlasının 3 milyar dolar eşiğini aşmasını sağladı. 2025 yılında ana malzeme bazında ihracat ve ithalat toplamları ile dış ticaret dengesi hesaplandığında, dış ticaret fazlasının yüzde 12,9 artışla 3 milyar 32 milyon dolara ulaştığı görüldü.

“Türkiye ambalaj sanayisi küresel ölçekte konumunu güçlendiriyor”

2025 yılı dış ticaret performansını değerlendiren ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye ambalaj sanayisinin istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü ve ortaya çıkan tablonun, ambalaj sektörünün Türkiye ekonomisine net döviz kazandıran yapısını pekiştirdiğini söyledi. Sarıbekir, “2025 yılı sonunda 7,3 milyar dolarlık ihracat ve 3 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlasına ulaşmamız, sektörümüzün küresel ölçekteki konumunu daha da güçlendirdi. Bu kadar yüksek bir dış ticaret fazlasının yalnızca sektörümüz adına değil, ülkemiz ekonomisi adına da son derece kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ambalaj sanayisi bugün 200’ün üzerinde ülkeye ihracat yapan, yüksek kalite standartları ve esnek üretim kabiliyetiyle tercih edilen bir tedarikçi konumundadır. Sektör olarak sadece üretim kapasitemizle değil, kalite standartlarımız ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla da uluslararası pazarlarda güçlü bir oyuncu olduğumuzu bir kez daha gösterdik.” dedi.

"İhracat bizim için sadece bir satış kanalı değil, büyüme modelimizin temelidir." diyen Zeki Sarıbekir, şöyle devam etti:

"Katma değerli üretim, tasarım gücü, sürdürülebilirlik yatırımları ve dijitalleşme adımlarıyla rekabetçiliğimizi artırıyoruz. Avrupa Birliği başta olmak üzere ana pazarlarımızdaki konumumuzu güçlendirirken, Amerika, Afrika ve Orta Doğu’da da pazar çeşitliliğimizi artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimizi, ihracat rakamlarımızı daha yukarı taşımak, dış ticaret fazlamızı kalıcı hale getirmek ve Türkiye ambalaj sektörünü dünyanın ilk 10 üreticisi arasına taşımak olarak belirledik. Ambalaj sanayisi, Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme stratejisinde kilit rol oynamaya devam edecek.”