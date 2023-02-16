Ambiyans Fuarcılık'tan afet bölgesine tam destek

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Adana, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 10 ilimizde ve bu illerimizin ilçelerinde olağanüstü yıkıma yol açan iki büyük depremden sonra tüm Türkiye depremden sağ kurtulan vatandaşlarımız için el ele verdi.

Geçtiğimiz aylarda Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) ile el sıkışan Ambiyans Fuarcılık, dernekle beraber afet bölgesindeki depremzedelere destek için kolları sıvadı. 2-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirecekleri Ev ve Mutfak Eşyaları İhracat Fuarı kapsamında elde edilen gelirlerden depremzedelere bağışta bulunacak olan marka, Türk Kızılay Derneği’nin kan bağış aracını fuar alanına getirerek ziyaretçi ve katılımcılara kan bağışlama da imkanı sunacak. Fuarda sergilenecek olan ev ve mutfak eşyaları da deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Katılımcı ve ziyaretçiler de bağış yapabilecek

Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş yaptığı değerlendirmede zor günler geçirilen bir dönemde kendi üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek istediklerini söyledi.

İrfan Tıraş yaptığı açıklamada, “Ülkece çok zor günler yaşadığımız şu dönemde herkes gibi biz de afet bölgemizde sağ kalan vatandaşlarımızın yaralarına merhem olabilmek için tüm imkânlarımızı kullanacağız. Ambiyans Fuarcılık olarak fuara gelecek her yabancı ziyaretçi başına belli bir miktar para bağışı yapacağız. İsteyen katılımcılarımız fuar süresince aldığı siparişlerden elde ettiği gelirden yüzde beş oranında bağış yapabilecek” dedi.

Dileyen katılımcıların, sergiledikleri ürünleri fuar bitiminde bağış yapabileceğini de paylaşan İrfan Tıraş şunları söyledi, “Katılımcılarımız sergiledikleri ev ve mutfak ürünlerini fuar bitiminde deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız için bizlere teslim edebilecek. Biz de temel ihtiyaç kapsamındaki tüm bu ürünlerin deprem bölgesine götürülüp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacağız.

Bir de Türk Kızılay Derneği ile görüşüp fuar alanına kan bağış noktası kuracağız. Hem katılımcılarımız hem de ziyaretçilerimiz kan bağışında bulunabilecekler. Biz birbirine yürekten bağlı bir milletiz. İnanıyorum ki el ele vererek en kısa zamanda depremzedelerimizin hayatlarını olabildiğince düzene sokacağız. Tüm ülkeme geçmiş olsun.”