American Airlines teknik sorun nedeniyle uçuşları bir süre durdurdu
ABD'li hava yolu şirketi American Airlines, teknik sistemlerinde oluşan sorun nedeniyle uçuşlara kısa bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını bildirdi.
Hava yolu firmasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 28 Temmuz akşamı sistemlerinin kısa süreli bir teknik arızadan etkilendiği belirtildi.
Arızaya ilişkin detay verilmeyen paylaşımda, sorunun devam ettiği süreçte uçuşlara geçici olarak ara verildiği ifade edildi.
Öte yandan, ekiplerin arızayla ilgilendiği ve sistemlerin kısa sürede faaliyete döndüğü kaydedilen paylaşımda, uçuşların tekrar başlatıldığı bilgisi verildi.