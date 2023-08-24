Amerika pazarına ‘Kelebec’ teknolojisi ile girecek

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Tavukçuluk sektöründen gelen özel makine talebi sonrası geliştirdiği projelerle, sektöre önemli katma değer sağlayan Kantec, Amerika başta olmak üzere birçok ülke pazarına ‘Kelebec’ teknolojisi ve tavuk kelebek lezzetiyle girmeyi hedefliyor.

Faaliyetleri ile ilgili olarak bilgiler veren Kantec Kurucu Genel Müdürü Kaan Akdoğan, tasarladıkları robot ve makine teknolojileri, fabrika otomasyonları, bilgi ve kontrol sistemleri, ürün montaj ve satış sonrası servis desteğiyle, müşterilerini Endüstri 4.0 çağına taşıyarak global pazarda tercih edilen marka olma yolunda emin adımlara ilerlediklerini söyledi.

Akdoğan, beyaz et sektörüne robot teknolojisini entregre ederek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Uzun zamandır Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiğimiz ve ismini Kelebec olarak belirlediğimiz gıda işleme makinemizle tavuk kesimhanelerinin önemli bir ihtiyacını karşıladık. Kelebec, tavuğun ön sırt etini kemiğinden sıyırarak Türkiye’de tavuk kelebek olarak bilinen tavuğun en lezzetli kısmını çıkarıyor. Şu anda makinemizi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeye ihraç ediyoruz. Tavukçuluk ve yumurta sektöründe olmayan robotik sistemlerle geliştirdiğimiz ve ROBOTEGG ismini verdiğimiz ayrı bir makine daha geliştirdik. Yeni makinemizle yumurta paketlemede önemli bir ihtiyacı gidereceğiz. İşin özü: Hem gıda işleme hem de ürün paketleme ve robotik paletleme sistemleriyle tavuk kesimhaneleri ve yumurta üretim tesislerine robotik sistemler sunuyoruz. Her geçen gün gelişen teknolojiyle Ar-Ge çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

Akdoğan, gelecek 10 yıllık hedeflerini, Türkiye kanatlı sektörünü Endüstri 4.0’a taşımak ve dışa bağımlılığı sıfıra indirgemek olduğunu da ifade ederek şunları dile getirdi: “Beyaz et ve yumurta sektörüne özel ürettiğimiz yüksek teknoloji robotik sistemlerle bu yolda önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Gelecek dönemde hedefimiz, Amerika başta olmak üzere birçok ülke pazarına girerek etkin bir rol oynamaktır. Dünyanın farklı yerlerindeki birçok kesimhanede ülkemizin adını gururla duyurmak için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Tüm Kantec çalışanlarının motivasyonu sloganımızda buluşuyor: Teknolojinin Gücü Adına!”