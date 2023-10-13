Amerika'daki talep Volkswagen’in yüzünü güldürdü

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin araç teslimat rakamlarını duyurdu.

Buna göre, Volkswagen’in araç teslimatları, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 artarak 2,34 milyona yükseldi.

Alman üreticinin tamamen elektrikli araç satışları ise üçüncü çeyrekte yüzde 40,5 artarak 209 bin bine ulaştı. Elektrikli araçlar grubun toplam satışlarının yüzde 9’una denk geldi.

Şirketin ana pazarı Çin’de satışlar yüzde 5,8 düşerek 837 bin 200’ine gerilerken, Kuzey Amerika’da satışlar yüzde 12,2 arttı.

Bu arada, diğer Alman otomobil üreticileri Mercedes-Benz ve BMW’de bu hafta başında Çin'deki üçüncü çeyrek satışlarının düştüğünü bildirmişti.