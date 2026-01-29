Amerikalı Tesla geriledi, Çinli BYD satışları artırdı

Deniz Güldağ

Elon Musk’ın kurucusu olduğu dünyanın lider elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa’daki satışlarında belirgin bir gerileme yaşadı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’ne (ACEA) göre, şirketin yeni araç tescilleri Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 35.280 adede düştü. Yıl genelinde ise düşüş yüzde 27’ye ulaştı ve toplam tescil sayısı 238.656 olarak kaydedildi.

Wall Street Journal’in haberinde, Tesla’nın düşen performansında, Musk’ın Trump yönetimiyle olan ilişkilerinin yarattığı olumsuz algının da etkili olduğu belirtildi.

Buna karşılık, yeni açıklanan ACEA verilerine göre, Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa’da güçlü bir büyüme sergiledi. Şirketin araç tescilleri Aralık ayında üç kattan fazla artarak 27.678 adede yükseldi. Yıl genelinde ise BYD’nin Avrupa’daki tescilleri 187.657’ye ulaştı ve Tesla ile arasındaki fark önemli ölçüde azaldı.

Tesla’nın zayıflayan performansı yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmadı. Şirketin küresel satışları 2025 genelinde yüzde 9, dördüncü çeyrekte ise yüzde 16 geriledi. Bu düşüşle birlikte Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi unvanını BYD’ye kaptırdı.

ACEA verilerine göre, Avrupa Birliği’nde elektrikli araç pazarı Aralık ayında da büyümesini sürdürdü. Yüzde yüz elektrikli otomobil satışları yıllık bazda %51 artarken, hibrit elektrikli araç satışları yüzde 5,8 yükseldi. Şarj edilebilir hibrit modellerin satışında ise yaklaşık yüzde 37’lik güçlü bir büyüme kaydedildi.