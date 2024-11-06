Amgen, biyoteknolojinin geleceğine yön veren BioExpo Fuarı’na sponsor oldu

Amgen Türkiye, BIOEXPO 2024 Yaşam Bilimleri Fuarı’na sponsor olarak destek verdi. Amgen, Türkiye’nin biyoteknoloji alanındaki en kapsamlı etkinliklerinden biri olan fuarda üç farklı oturumda yer aldı. 24-25 Ekim 2024 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen organizasyonda Amgen Türkiye Pazar Erişim, Sağlık Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Dr. Bilgen Dölek, “Biyoteknolojik Ürünlere Erişimde Gelecekte MCDA Rolü” oturumunda yenilikçi tedavilerde biyoteknolojinin rolü hakkında bilgi aktarımında bulundu.

Dr. Bilgen Dölek’in moderatörlüğünü yaptığı “Dünyada ve Türkiye'de Biyoteknolojik İlaçların Yeri ve Pazara Erişimi Paneli”nde Amgen Kıdemli Medikal Direktörü Dr. Mutlu Yeşilboğaz, biyoteknolojik ilaçların medikal anlamda tedavi süreçlerini nasıl dönüştürdüğü ve bu değişimin hastalar üzerindeki etkileri konusundaki gözlemlerini paylaştı. Ayrıca klinik araştırmalar ve gerçek dünya verilerinin biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesindeki rolü ve Türkiye'nin bu süreçte nasıl bir potansiyele sahip olduğu konularında değerlendirmelerde bulundu. Geleceğin bilim insanlarına ilham verme ve bilim okuryazarlığını güçlendirme hedefi doğrultusunda katkı sağladığı, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK eş desteği ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen Biyomedikal Teknolojiler ve İnovasyon BIOTIN programı kapsamında düzenlenen "Biyoteknoloji Devrimi: İlaç Sektöründe Yeni Bir Dönem" oturumunda ise Amgen Kıdemli Medikal Müdürü Dr. Mehmet Tural, biyoteknolojinin ilaç sektörüne getirdiği yenilikler ve bu alandaki gelecekteki eğilimler hakkında konuştu. Tural, biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi sürecinde klinik çalışmalar ve gerçek yaşam verilerinin entegrasyonunun kritik rolünü vurguladı ve biyoteknoloji devriminin sağlık sistemleri üzerindeki uzun vadeli etkilerini ele aldı.

“Bu tür etkinlikler inovasyonu teşvik ediyor ve iş birliklerini güçlendiriyor”

Dr. Bilgen Dölek, etkinliğe sponsorluk desteği vererek ekosistemin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Fuarda sağlıkta değişen dinamiklerden, biyoteknolojik ürünlere erişim gibi birçok başlığa dikkat çekildiğine değinen Dölek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıllar içerisinde daha da geniş kapsamlı bir nitelik kazanan BioExpo’ya destek vermekten dolayı son derece mutluyuz. Bu etkinlikte gerçekleştirilen bilimsel paylaşımlar ve biyoteknoloji alanındaki yeni girişimlerin varlığı, ekosistemimiz için doğru bir tercih yaptığımızı gösteriyor. Amgen’ın global biyoteknoloji endüstrisini şekillendiren süreçler ve araçların geliştirilmesine katkıda bulunma hedefini, BioExpo'daki paydaşlarla paylaşarak sektörümüz ve geleceğimiz için değerli bir katkı sunduğumuza inanıyoruz. Bu tür etkinliklerin, inovasyonu teşvik ettiğine, iş birliklerini güçlendirdiğine; biyoteknoloji alanında ilerlememizi sağlamada önemli bir rol oynadığına inanıyoruz.”

“Biyoteknolojide inovasyon sağlık hizmetlerinin geleceğinde kritik rol oynuyor”

Amgen Türkiye Kıdemli Medikal Direktörü Dr. Mutlu Yeşilboğaz, BioExpo'nun biyoteknoloji sektöründeki önemi hakkında; "BioExpo gibi önemli bir etkinlikte yer almaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada yapılan bilimsel paylaşımlar ve sergilenen yenilikçi biyoteknolojik girişimler, sektördeki gelişmelerin ne kadar dinamik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Katılımcıların uzmanlık alanlarındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, bizim gibi şirketler için son derece değerli bir fırsat sunuyor. Bu tür platformlar, paydaşlar arasında iş birliğini güçlendirerek ortak çözümler geliştirme yolunda önemli adımlar atmamıza yardımcı oluyor. Biyoteknoloji alanındaki inovasyonun, sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynadığını düşünüyorum ve bu etkinliğin, bu vizyonun gerçekleşmesine katkı sağladığına inanıyorum" diye konuştu.

BioExpo, biyoteknoloji alanındaki yeni girişimlerin görünürlüğünü artırıyor

Biyoteknoloji ekosisteminin güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen, önemli yenilikler ve projelerin bir araya geldiği bir platform olan BioExpo; sektördeki gelişmeleri takip eden araştırmacılardan girişimcilere, yatırımcılardan akademisyenlere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Biyoteknolojinin geleceği için önemli bir zemin oluşturan fuar, bilimsel yeniliklerin paylaşılmasını teşvik ediyor, biyoteknoloji alanındaki yeni girişimlerin görünürlüğünü artırıyor ve tüm paydaşları bir araya getirerek ekosistemi güçlendiren etkili çalışmalar gerçekleştiriyor.