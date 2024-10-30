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Amundi'nin net karı yüzde 16 arttı

Dünyanın en büyük fonlarından Amundi, açıkladığı kar ve gelirini beklentilerin üzerinde artırdı. Geçen yaz Türkiye’ye de yatırım yapan şirket, ayrıca satın alma fırsatlarını da aradıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Amundi'nin net karı yüzde 16 arttı
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Varlık yönetim şirketi Amundi, üçüncü çeyrekte analistlerin tahminlerini aşan düzeltilmiş net kar açıkladığını ve varlıklardaki artışın yönetim ücretlerinin yüzde 9,2 artmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Amundi net karının yüzde 16 artışla 337 milyon Euro'ya yükseldiğini, düzeltilmiş net gelirinin ise neredeyse yüzde 11 artışla 862 milyon Euro'ya ulaştığını söyledi. Analistlerin 329 milyon Euro düzeltilmiş net kar ve 855 milyon Euro düzeltilmiş net gelir beklediği her iki rakam da tahminleri aştı.

Satın alma fırsatları arıyor

Yönetim altındaki varlıklar bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 2,19 trilyon Euro'ya yükseldi. Bu tahminlerle uyumlu olsa da üçüncü çeyrek net girişleri toplam 2,9 milyar Euro ile ortalama beklenti olan 4,14 milyar Euro'nun altında kaldı.

Amundi CEO'su Valerie Baudson gazetecilerle yaptığı bir konferans görüşmesinde, şirketin uzmanlık veya coğrafya açısından ayak izini artırmaları koşuluyla satın alma fırsatlarına baktığını söyledi. Ayrıca bu fırsatların üç yıl içinde yüzde 10'luk bir yatırım getirisi sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Amundi, 2024 yazında da Türk şirket tahvil ve hisse senetlerine yatırım yaptığını açıklamıştı.

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