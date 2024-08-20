Anadolu Efes ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Para Analiz'in haberine göre Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk, güçlü hacim performansıyla beklentileri aştıklarını ifade ederken Anadolu Efes’in bulunduğu pazarların çoğunda konumunu güçlendirdiğini belirtti. Altürk, maliyetlerin değişkenlik gösterdiği koşullara rağmen hacim büyümesine devam ettiklerini aktardı.

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 2024 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; yılın ikinci çeyreğinde Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 oranında artarak 36,4 mhl seviyesinde gerçekleşti.

Bira grubunun konsolide hacmi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,1 arttı

Bira grubunun konsolide hacmi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,1 oranında artarak; başarılı büyüme trendini devam ettirdi. Bira grubu konsolide hacmi, kaydedilen güçlü ivme sonucunda, yıllık yüzde 9,3 artış ile yılın ilk yarısında 18,9 mhl’ye ulaştı. Türkiye bira hacmi de bu çeyrekte güçlü performansını sürdürerek yüzde 2,8 oranında artış gösterdi.

Altürk: Maliyetlerin değişkenlik gösterdiği koşullara rağmen, hacim büyümesine devam ettik

Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk, 2024 yılının ikinci çeyrek değerlendirmesinde “Güçlü hacim performansımız sadece beklentilerimizi aşmakla kalmadı aynı zamanda bulunduğumuz pazarların çoğunda konumumuzu güçlendirmemize olanak sağladı. Maliyetlerin değişkenlik gösterdiği koşullara rağmen, hacim büyümesine devam ettik. Hedeflerimize ulaşmak için güçlü bir pozisyonda olduğumuza inanıyor, paydaşlarımıza sürekli değer sunma taahhüdümüzü devam ettirme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.” dedi.