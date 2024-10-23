Anadolu Efes KAP’a bildirdi! AB InBev'in Rusya iş kolundaki payını devralacak

Anadolu Efes, AB InBev ile Efes Breweries International B.V.'nin, AB InBev'in AB InBev Efes B.V.'deki kontrol gücü olmayan paylarını satın almasıyla ilgili yeni koşullar üzerinde anlaşmaya vardı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz ile Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev") arasında Nisan 2022'de başlatılan görüşmelerin ardından, taraflar Efes Breweries International B.V. ("EBI")'nin, AB InBev'in AB InBev Efes B.V.'deki kontrol gücü olmayan paylarını satın almasıyla ilgili yeni koşullar üzerinde anlaşmaya varmıştır. Yeni anlaşmaya göre, Anadolu Efes, AB InBev'in Rusya iş kolundaki payını devralacaktır. AB InBev ise Anadolu Efes'in Ukrayna iş kolundaki payını devralacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, anlaşmanın tamamlanması, belirli koşullara bağlı olup gerekli tüm mercilerden alınacak onaylara tabidir."