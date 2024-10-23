  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Anadolu Efes KAP’a bildirdi! AB InBev'in Rusya iş kolundaki payını devralacak
Takip Et

Anadolu Efes KAP’a bildirdi! AB InBev'in Rusya iş kolundaki payını devralacak

Anadolu Efes, KAP’a yaptığı açıklamada AB InBev'in Rusya iş kolundaki payını devralacağını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Anadolu Efes KAP’a bildirdi! AB InBev'in Rusya iş kolundaki payını devralacak
Takip Et

Anadolu Efes, AB InBev ile Efes Breweries International B.V.'nin, AB InBev'in AB InBev Efes B.V.'deki kontrol gücü olmayan paylarını satın almasıyla ilgili yeni koşullar üzerinde anlaşmaya vardı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz ile Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev") arasında Nisan 2022'de başlatılan görüşmelerin ardından, taraflar Efes Breweries International B.V. ("EBI")'nin, AB InBev'in AB InBev Efes B.V.'deki kontrol gücü olmayan paylarını satın almasıyla ilgili yeni koşullar üzerinde anlaşmaya varmıştır. Yeni anlaşmaya göre, Anadolu Efes, AB InBev'in Rusya iş kolundaki payını devralacaktır. AB InBev ise Anadolu Efes'in Ukrayna iş kolundaki payını devralacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, anlaşmanın tamamlanması, belirli koşullara bağlı olup gerekli tüm mercilerden alınacak onaylara tabidir."

 

Şirket Haberleri
Türbosan, Mısır’a fabrika kuruyor
Türbosan, Mısır’a fabrika kuruyor
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan Letonya Fahri Konsolosu oldu
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan Letonya Fahri Konsolosu oldu
İspanya’da hızlı büyüyen Temsa son 2 yılda satışlarını 5 kat artırdı
İspanya’da hızlı büyüyen Temsa son 2 yılda satışlarını 5 kat artırdı
Türk Telekom ve Kızılay’ın 100. Yıl Kütüphaneleri ile öğrenciler sınavlarda başarı sağladı
Türk Telekom ve Kızılay’ın 100. Yıl Kütüphaneleri ile öğrenciler sınavlarda başarı sağladı
Air India ve Singapore Airlines, 51 yeni ortak uçuş noktası ile iş birliğini genişletiyor
Air India ve Singapore Airlines, 51 yeni ortak uçuş noktası ile iş birliğini genişletiyor
THY Teknik A.Ş., IndiGo uçaklarının geri teslim bakımlarını yapacak
THY Teknik A.Ş., IndiGo uçaklarının geri teslim bakımlarını yapacak