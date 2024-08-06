Anadolu Efes, KAP’a Rusya’daki satış haberlerine yönelik bildirimde bulundu

Anadolu Efes (AEFES), Anheuser Busch InBev SA/NV şirketinin, AB InBev Efes BV'de bulunan yönetim gücü taşımayan hisselerinin Anadolu Efes'in yüzde 100 iştiraki olan Efes Breweries International BV tarafından satın alınmasının, bazı medya kuruluşları tarafından resmî kurumlarca reddedildiğine dair, kendilerine bir resmi bilgilendirme yapılmadığını açıkladı.

Şirketin KAP bildiriminde, konuyla ilgili gelişmeler olduğunda uygun şekilde açıklama yapılacağı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

“Nisan 2022 tarihli özel durum açıklamamızda Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev")'in, AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının Şirketimizin %100 iştiraki olan Efes Breweries International BV (EBI) tarafından satın alınmasına ilişkin olarak Şirketimiz ile AB InBev arasında aktif görüşmelere başlandığı kamuya duyurulmuştu. Ardından, Tarafların, EBI'nin AB InBev Efes BV'deki AB InBev'in kontrol dışı hisselerini satın alması konusunda anlaşmaya vardığı duyurulmuştur.

Diğer yandan satın alım işlemi ilgili ülkelerdeki mercilerin verecekleri onaylara olduğu duyurulmuş ve yasal süreç 19 Aralık 2023 tarihinde başlatılmıştır.

Bugün medya organlarında işlemin resmî kurumlarca reddedildiğine ilişkin haberler yayımlanmıştır. Konuya ilişkin olarak ilgili kuruluşlardan tarafımıza herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmamıştır.

Konu ile ilgili gelişmeler olduğu takdirde usulüne uygun şekilde yapılacaktır.”

Hisseler haberle devre kesti

Anadolu Efes (AEFES) hisseleri yüzde 5 seviyesinde ekside işlem görürken, gün ortasında kayıp oranı yüzde 5’i aşınca devre kesici tetiklenmiş ve 13:59 itibarıyla AEFES hissesinde işlemler yeniden başlamıştı. Gün sonunda kayıp oranı yeniden yüzde 5’i aştı.

RBC gazetesinde bugün yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberde, Rus hükümetinin yabancı varlık satışları komisyonu, Anadolu Efes'in Belçikalı Anheuser-Busch InBev ile Rusya'daki ortak girişimindeki AB Inbev'a ait hisseleri satın alma teklifini reddettiği iddia edilmişti.