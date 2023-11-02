Anadolu Efes, konsolide net kârını ikiye katladı

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 2023 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; yılın üçüncü çeyreğinde Anadolu Efes’in konsolide net satış gelirleri yüzde 67 oranında artarak 49,8 milyar TL’ye ulaştı. Döviz kuru etkisinden arındırılmış büyüme ise yüzde 44,2 oranında kaydedildi. Aynı dönemde Konsolide FAVÖK (BMKÖ), yüzde 84,5 oranında büyüme kaydederek 12,4 milyar TL’ye, serbest nakit akışı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse üç kat artışla 6,8 milyar TL’ye ulaştı.

Satış hacmindeki büyüme ivme kazandı

Bira grubunun satış hacim büyümesi, Rusya ve Türkiye’de gözlemlenen güçlü performansın etkisiyle önceki çeyreklere göre ivme kazandı. Bira grubunun satış hacmi, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 7,7 oranında artarak 10,4 mhl seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle yılın ilk dokuz ayında bira grubu konsolide satış hacmi 27,6 mhl olarak kaydedildi.

Bira operasyonlarının net satış gelirleri, güçlü bir büyüme göstererek yüzde 43,7 artışla 17.7 milyar TL’ye ulaşırken, kur etkisinden arındırılmış net satış gelirlerindeki artış ise 2023’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 30,5 seviyesinde kaydedildi. Bira grubu operasyonları FAVÖK (BMKÖ) rakamı, yüzde 60,2 artışla 4,7 milyar TL’ye, FAVÖK (BMKÖ) marjı ise 273 baz puan artışla yüzde 26,5 seviyesine ulaştı. Bira grubu operasyonları serbest nakit akımı, operasyonel kârlılık ve işletme sermayesi yönetimindeki iyileşmenin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış göstererek 3,2 milyar TL olarak kaydedildi.

Yıl sonu beklentilerinde revizyon

Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, 2023 yılının üçüncü çeyrek değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Üçüncü çeyrekte konsolide net satış gelirlerinde yüzde 67 oranında güçlü bir büyüme kaydederken, FAVÖK (BMKÖ) rakamında yüzde 84 seviyesinde bir artış elde ettik. Operasyonel kârlılıktaki güçlü performansın yanı sıra disiplinli yatırım harcamaları, çeyrek boyunca nakit yaratımını destekleyerek cari dönem Serbest Nakit Akışını 10,8 milyar TL gibi rekor bir seviyeye taşıdı. Böylelikle TL bazında yüzde 53, ABD doları bazında ise yüzde 10 oranında artış kaydedildi. Bu güçlü sonuçlar, sürekli değişken faaliyet ortamında gösterdiğimiz çeviklik ve dayanıklılığın bir yansımasıdır. Beklenenin üzerinde sonuçlar elde etmemiz ve yılın geri kalanına ilişkin artan iyimserliğimiz, yıl sonu beklentilerimizi revize etmemizi sağladı.”