Anadolu Efes, malt lifini gıda sektörüne kazandırdı

Yapılan araştırmalara göre, dünyada her yıl 931 milyon ton, Türkiye’de ise her yıl 18,1 milyon ton gıda israf ediliyor. Artan dünya nüfusuyla birlikte verimli kaynak kullanımı ve fonksiyonel faydası yüksek gıdanın önemi giderek artıyor. Endüstrinin bir yan ürünü olarak dünyada yılda yaklaşık 40 milyon ton, Türkiye’de ise yaklaşık 200 bin ton malt posası ortaya çıkıyor. Endüstrinin yan ürünü olan malt posasının fonksiyonel malt lifine dönüştürülebilmesi için 2020’den yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları yürüten Anadolu Efes, malt lifini gıda sektöründe kazandırdı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü (CCAO) Selda Susal Saatçi, “Birleşmiş Milletler’in son raporuna göre 2050’lerde dünya nüfusu 10 milyara yükselecek. Dünya Bankası’nın en güncel gıda güvenliği verilerine göre bugün bile gıda güvensizliği oranı yüzde 29,6'ya yükselmiş durumda. Bu durum küresel nüfusun yüzde 11,3'ünü etkiliyor. Bu da demektir ki, verimli kaynak kullanımına, sürdürülebilir tarım ve gıda uygulamalarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu kapsamda sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak endüstrimizde oluşan bir yan ürünü yine teknoloji odaklı döngüsel ekonomi çözümleri sunan fazla girişimi ve farklı paydaşlarla yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları sonucunda katma değerli bir hammaddeye dönüştürdük. Ve bu hammaddeyi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onaylarıyla gıda sektörüne kazandırdık. Bu yıl Dünya Gıda Günü, suyun yeryüzündeki yaşam için kritik rolüne odaklanıyor. Biz de Anadolu Efes olarak, bu çalışma ile sıfırdan ham madde üretiminden kaynaklanan su tüketiminin ve karbon ayak izinin önüne geçmekten dolayı mutluyuz.” dedi.

Arpa saplarından kâğıt üretimi için denemeler yapıyor

Anadolu Efes, Ar-Ge ve inovasyon anlayışına yeni bir boyut kazandırarak kurum dışı girişimcilik ekosistemine verdiği desteğin yanı sıra kurum içinden de girişimciler yetiştirmek üzere programlar yürütüyor. Şirketin kurum içi girişimcilik platformu “Anadolu Efes Girişim Atölyesi”nden doğarak ticarileşen ilk girişimi Malty, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ilk ileri dönüşüm atıştırmalığı Malty Bites’ı üretti. Malty, Global FoodTech500 listesinde Türkiye'den seçilen 2 girişimden biri. Aynı zamanda Upcycle Food Association (USA) ve FoodValley (EU)'in Türkiye’den seçilen ilk ve tek üyesi. Türkiye’nin ilk ileri dönüşüm atıştırmalığını üreten Malty, her bir paketi ile 19 litre su tasarrufu sağlıyor. Anadolu Efes Girişim Atölyesi’nin bu yılki girişimlerinden biri arpa saplarından sürdürülebilir kâğıt üretimi için denemeler yapıyor.