Anadolu Efes’te üst düzey iki atama 

Anadolu Efes’te iki üst düzey atama gerçekleştirildi. Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürlüğünü yürüten Onur Altürk, Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su olarak atandı.

Şubat sonunda görevden ayrılan Can Çaka’nın yerine atanan Onur Altürk, 1 Mart 2024 itibarıyla yeni görevine başladı. Coca-Cola İçecek'te Müşteri ve Ticari Operasyonlar Direktörü olarak görev alan Tugay Keskin ise aynı tarih itibarıyla Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü olarak görevi devraldı.

Onur Altürk konuyla ilgili şunları paylaştı: “Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su olarak atanmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu yeni görevimde, şirketimizin büyüme ve başarı yolculuğunda daha da ileriye gitmek için kararlılıkla çalışmalarımı sürdüreceğim. Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte öncelikli hedefimiz Anadolu Efes'in global arenada rekabet gücünü daha da artırmak, yenilikçi ve sürdürülebilir büyüme stratejileriyle çalışmalarımıza yön vermek olacak. Bununla birlikte operasyonlarımızın olduğu tüm ülkelerde gezegenimize ve topluma artı değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz.”

Tugay Keskin, “Anadolu Efes'in Türkiye Genel Müdürü olmaktan heyecan ve mutluluk duyuyorum. Ekibimizle birlikte, tüketici odaklılığımız ve inovasyonu öncelik alan vizyonumuzla içinde bulunduğumuz sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 55 yıllık köklü bir kurum olan Anadolu Efes'in başarısını daha da artırmak için çalışacağız” dedi.

2022 yılından bu yana Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürlüğünü yürüten Onur Altürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olup 1998 yılında Turkcell'de kariyerine başladı. Anadolu Efes ailesine katılmadan önce 12 yıl boyunca PepsiCo’da farklı pozisyonlarda görev alan Onur Altürk’ün, Hızlı Tüketim Ürünleri sektöründe 20 yıla yakın tecrübesi bulunuyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Tugay Keskin ise 1993 yılında Coca-Cola İçecek’te kariyerine başladı ve 30 yılı aşkın süre boyunca farklı üst düzey pozisyonlarda yöneticilik yaptı.