Anadolu Efes’ten 3,3 milyar lira net kâr

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2023 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, yılın ikinci çeyreğinde Anadolu Efes’in konsolide net satış gelirleri yüzde 54,9 oranında artarak 38 milyar TL’ye ulaştı. Döviz kuru etkisinden arındırılmış büyüme yüzde 37,9 oranında kaydedildi. Yine aynı dönemde, 6,3 milyar TL tutarında serbest nakit akımı gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında şirketin konsolide net satış gelirleri yüzde 63,4 oranında artış göstererek 62,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Konsolide FAVÖK (BMKÖ), yılın ilk yarısında gelir büyümesinin de üzerinde, yüzde 75,6 oranında artarak 12,7 milyar TL seviyesinde kaydedildi. İkinci çeyrekte elde edilen güçlü net karın etkisiyle ilk yarı konsolide net karı ise 3,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Yeni ürünler, hacim artışını destekledi

Bira grubunun satış hacmi, 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,3 oranında artarak 10,1 mhl seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iyileşme gösteren bira grubu satış hacim performansı, 2023 yılının ilk yarısında yüzde 0,2 artışla 17,3 mhl’ye ulaştı.

Ukrayna’da, Chernihiv ve Mikolayiv bira fabrikalarının faaliyete geçmesi hacim artışına katkı sağlarken BDT ülkelerinden Kazakistan ve Gürcistan’ın hacimleri, bu çeyrekte orta tek haneli büyüme kaydetti.

Bira operasyonlarının net satış gelirleri, ikinci çeyrekte yüzde 48,7 oranında artış ile 14,7 milyar TL seviyesine ulaşırken, kur etkisinden arındırılmış net satış gelirlerindeki artış ise yüzde 29,5 oranında kaydedildi. Bira grubu operasyonları FAVÖK (BMKÖ) rakamı, aynı dönemde yüzde 72 oranında büyüyerek 3,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti ve FAVÖK (BMKÖ) marjı, 317 baz puan artışı ile yüzde 23,4 seviyesinde açıklandı. Serbest nakit akımı ise geçen yıla göre neredeyse paralel olarak 5.083,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Türkiye operasyonlarında ise turizm sezonundaki olumlu ivme ve şirketin portföyüne eklediği yeni ürünlerin hacimlere pozitif etki ettiği belirtildi.

“Yıl sonu beklentimizi yukarı yönlü revize ettik”

Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, 2023 yılının ilk yarı yıl rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Güçlü ilk yarı sonuçları, bira grubu ve Anadolu Efes için hacim, gelir ve FAVÖK marjı beklentilerimizi artırmamız için bize cesaret verdi. Özellikle bira operasyonlarımızda elde ettiğimiz başarılı sonuçlar ile 2023 yılı için beklentilerimizi tekrar gözden geçirdik. Türkiye bira operasyonlarındaki hacimler ve uluslararası bira hacimlerinde de özellikle Rusya’daki talepte yaşanan olumlu ivmeyle birlikte öngörülerin üzerinde iyi sonuçlar elde ettik. Bunun neticesinde yılın tamamı için beklentilerimizde iyileşmeler yaptık ve 2023 yıl sonu beklentimizi yukarı yönlü revize ettik. Bu doğrultuda, 2023 sene sonu için bira grubu ve Anadolu Efes beklentilerimizi ihtiyatlı bir şekilde iyileştirirken, meşrubat iş kolundaki beklentilerimizi değiştirmiyoruz.”