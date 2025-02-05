Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı açıklaması

Anadolu Efes tarafından 4 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde kayıtlı sermaye tavanı artırımı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimiz'in 900.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000,-TL'ye çıkarılması ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesine ilişkin değişiklik, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu tarafından onaylanmış olup İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 4 Şubat 2025 tarihinde tescil edilmiştir" denildi.