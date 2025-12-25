Anadolu Efes'ten yeni yapılanma hamlesi: 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) tarafından 25 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Organizasyonel Yapı Değişikliğine İlişkin Açıklama yapıldı.

Açıklamada şirketin, Vizyon 2035 hedefleri doğrultusunda odağına; temel işini güçlendirmeyi, coğrafi varlığını genişletmeyi ve yeni iş alanlarında fırsatlar yaratmayı alarak büyümeye devam ettiği, Anadolu Efes’in büyüme ve dönüşüm gündemini sürdürürken, aynı zamanda operasyonlarını sürekli geliştirme konusunda kararlılığına devam ettiği belirtildi.

Farklı pazarlardaki varlığını güçlendirme hedefinin, hizmet verdiği iş alanlarının ve coğrafyaların gerçekliklerini yansıtan bir organizasyon modelinin gerekliliğini de beraberinde getirdiği ifade edilen açıklamada, şirkette bu hedefi gerçekleştirmek için, ‘iş birimi’ yapısıyla desteklenen bölge bazlı bir organizasyon modeline geçildiği belirtildi.

Bu yapı, tüketicilere ve müşterilere daha yakın olunmasını sağlayacak olup; ekipleri daha güçlü, çevik, sorumluluk alan ve değişime daha hızlı adapte olan ‘bir takıma’ dönüştürecek.

Yapılacak değişiklikler şirketin gelişen yapısının bir parçası olarak Vizyon 2035 hedeflerine ulaşmak için bir köprü görevi görecek.

Buna göre 1 Ocak 2026 itibarıyla Rusya, Türkiye ve Uluslararası Operasyonları üç ayrı iş birimi olarak yapılandırılacak.