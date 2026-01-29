Anadolu Grubu desteğiyle hazırlanan Özbekistan kitabı tanıtıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Özbekistan Büyükelçisi İlham Haydarov’un da katıldığı etkinlikte ayrıca Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Âli Meclis’e ve Özbekistan Halkına Hitabı’nın Türkçe Metninin Takdimi de yapıldı. Kitapta, Özbekistan’ın geniş tanıtımı yanında, Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından Özcan Yüksek’in fotoğrafları da yer alıyor.

Etkinlikte konuşan Özbekistan Büyükelçisi İlham Haydarov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Türkiye ziyaretinin önemine vurgu yaparak, geleneksel olarak Cumhurbaşkanı’nın Özbekistan Parlamentosu Oliy Meclis’e ve halka yıllık hitabının önemli işaretler verdiğini vurguladı.

Bu konuşmanın sergi ve kitap tanıtımında Türkçe metninin sunulduğunu hatırlatan Büyükelçi Haydarov, 26 Aralık 2025’te yapılan hitabın gelecek 5 yıllık perspektifi çizmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Haydarov sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, iki yıl önce “Özbekistan-2030” stratejisini benimsediğimizde, gayri safi yurtiçi hasılayı 2030 yılına kadar 160 milyar dolara çıkarmayı hedeflemiştik. Elde edilen rakamlar, hızlı bir gelişmeyle yeni Özbekistan'ın bu büyük kilometre taşına 2026 yılına kadar ulaşacağını gösteriyor. Bu nedenle, devlet başkanımız Özbekistan-2023 stratejisini güncelleme ve daha geniş hedefler belirleme girişimini ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu hızda gelişmeye devam edersek, önümüzdeki beş yılda ekonomimizin hacmini 240 milyar dolara çıkarma fırsatımız var.”

Büyükelçi Haydarov, Özbekistan’ın son dokuz yılda ülkesinin 130 milyar dolar değerinde yabancı yatırım aldığını vurgulayarak, ülkenin ekonomik büyümesinin süreceğini, Türkiye’nin Özbekistan’da yabancı yatırımcılar arasında üçüncü sırada olduğunu vurguladı. “Özbekistan'da yaklaşık 2.100 Türk şirketi, Özbekistan ekonomisine ve kalkınmasına büyük katkı sağlamaktadır” diyen Büyükelçi, 2026’nın ülkesinde “Mahalle Geliştirme ve Toplumsal Kalkınma Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, kalkınmanın genele yayılmasının Cumhurbaşkanı tarafından özel önem verilen bir konu olduğunu belirtti.

Kitap ve sergi, Özbekistan’ın kültürel mirasını, gündelik yaşamını ve insan hikayelerini güçlü bir görsel anlatımla izleyiciye sunuyor ve Türkiye–Özbekistan ilişkilerinin çok boyutlu yapısının kültür, sanat ve insani bağlarla da güçlenmesinin önemi vurgulanıyor.

Anadolu Grubu, Özbekistan’da Coca-Cola İçecek (CCI) ile 2021’de yatırım yaptı. Bu şirket Özbekistan’da 5 fabrikası ve 1500 çalışanıyla faaliyetini sürdürüyor. Ayrıca Anadolu Isuzu, Özbekistan’da Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla uzun yıllardır faaliyet gösteren SamAuto’nun yüzde 75,2 hissesini devralarak bu ülkede faaliyetini otomotive de taşıdı.