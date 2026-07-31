Anadolu Grubu Holding, Tariş Üzüm'ün çoğunluk hissesini aldı

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Anadolu Grubu Holding (AGHOL), iştiraki AE Mercan Distile İçecekler Pazarlama AŞ aracılığıyla "Mercan Rakı" markasının sahibi Tariş Üzüm Alkollü Alkolsüz İçecekler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermayesini temsil eden yüzde 60 oranındaki payların satın alma işleminin tamamlandığını duyurdu.

Şirket ile S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatif Birliği arasında 2 Nisan 2026'da imzalanan pay alım ve satım sözleşmesinde işlem bedeli 26 milyon dolar olarak öngörülmüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön izninin alınması ve sözleşmede yer alan diğer kapanış koşullarının tamamlanmasının ardından pay devri 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşti.

İşletme sermayesi ve finansal borç düzeltmeleri sonrasında işlemin nihai devir bedeli 25,4 milyon dolar olarak kesinleşti.