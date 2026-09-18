Anadolu Grubu, One Idea ile 8 yıldır üniversite öğrencilerini inovasyonla destekliyor

Anadolu Grubu, uzun yıllardır yürüttüğü inovasyon çalışmalarını “One Idea” çatısı altında sürdürüyor. 2018 yılında üniversite öğrencilerini de inovasyon ekosistemine dahil eden Anadolu Grubu, One Idea ile gençlerin fikirlerini iş dünyasıyla buluşturmaya ve bu fikirlerin uygulanabilir projelere dönüşmesine fırsat sunmaya devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin yenilikçi fikirlerinin bu yıl 8. kez ödüllendirildiği One Idea Türkiye Programı’nın final etkinliği Anadolu Grubu üst yönetimi, üniversite öğrencileri ve proje mentörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, yarı finali başarıyla tamamlayarak finale kalan 9 projenin sunumu yapıldı. Bu yılın birincisi Anadolu Etap Tarım ile eşleştirilen Agro-Zeka 360, ikincisi Anadolu Isuzu ile eşleştirilen Modüler Taşıma Platformu, üçüncüsü Adel Kalemcilik ile eşleştirilen Misel Bazlı Biyokompozit oldu. Birinci 150.000 bin TL, ikinci 120.000 bin TL ve üçüncü 100.000 bin TL ile ödüllendirildi.

“Gençlerle kurduğumuz etkileşimi farklı coğrafyalarda da büyütüyoruz”

Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır programla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Anadolu Grubu olarak inovasyonu farklı fikirlerden ve bakış açılarından beslenen açık bir ekosistem olarak görüyoruz. İnovasyon süreçlerimizi artık One Idea markası ile sürdürüyoruz. İnovasyon programımız kapsamında 2018 yılından bu yana üniversite öğrencilerinin fikirlerini topluyor, gençlerin yaratıcı fikirlerini iş dünyasının deneyimiyle buluşturuyoruz. One Idea’nın üniversite öğrencileri için uyguladığı programı kapsamında Türkiye’de 8 yılda 6.967 fikir topladık. Gençlerle kurduğumuz bu etkileşimi farklı coğrafyalarda da büyütüyoruz. Kazakistan’da ikinci kez uyguladığımız programımızı Azerbaycan’da da üniversite öğrencilerine ulaştırdık. Vizyon 2035 doğrultusunda yenilikçi fikirleri geliştirmeyi, değişimi çeviklikle kucaklamayı ve genç yeteneklerle birlikte üretmeyi önemli bir güç olarak görüyoruz. Gençlerin potansiyeline yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Türkiye’de 8 yılda 213 üniversiteden toplam 6.967 fikir geldi

One Idea ile Anadolu Grubu’nun inovasyon yaklaşımının grup dışına da taşınması, işveren markasının güçlendirilmesi ve açık inovasyon ile Grup şirketleri için faydalı, yenilikçi, uygulanabilir proje önerilerinin üniversite öğrencilerinden toplanarak, hayata geçirilmesi hedefleniyor. One Idea aynı zamanda Anadolu Grubu’nun genç yetenekler ile bir araya geldiği, işe alım ve staj süreçlerinde yetenek havuzuna katkı sağlayan bir program olarak konumlandırılıyor. Üniversite öğrencilerinin fikirleri, offline ve online kampüs etkinliklerinin yanı sıra girişimcilik merkezleri iş birliği ve sosyal medya duyuruları yoluyla toplanıyor. Fikirler, ilgili Anadolu Grubu şirketi ile eşleştiriliyor ve şirketlerin fikirleri değerlendirmesinin ardından yüksek puan alan projeler ile online görüşmeler yapılarak yarı finalist projeler seçiliyor. Anadolu Grubu yöneticilerinden oluşan jürinin eşleştirdiği Anadolu Grubu şirketiyle prototipleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kazakistan’da 2. kez uygulanan program 2026 yılı itibariyle Azerbaycan’da da üniversite öğrencileri ile buluştu. Türkiye’de 8 yılda 213 üniversitenin 457 bölümünde okuyan öğrencilerden toplam 6.967 fikir toplandı. 11 proje uygulamaya alındı, 21 öğrenci işe alım ya da staj fırsatı yakaladı. Sadece 2026’da gençlerden 3.050 fikir geldi. Kazakistan’da 680’i 2026 yılına ait olmak üzere iki yılda 1.029 fikir toplandı. Azerbaycan’da ilk yılda 205 fikirle başvuru yapıldı.