Anadolu Grubu, yılın ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü

2025 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını yatırımcıları ile paylaşan Anadolu Grubu, ilk 6 ayda güçlü bir büyüme elde etti. Grubun konsolide satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre 2025’in ilk yarısında yüzde 2,7 artışla 312,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Ana ortaklık dönem net kârı ise 2025 yılının ilk yarısında 1 milyar TL’yi buldu. 2025 ilk yarısında konsolide FAVÖK 26,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken Migros’un kârlılığındaki yıllık bazlı iyileşme grubun kârlılığını olumlu etkiledi. Toplam FAVÖK içerisinde biranın payı yüzde 10, meşrubatın yüzde 53, Migros’un yüzde 33; otomotiv, tarım, enerji ve sanayi ve diğer grupların toplam FAVÖK içerisindeki payı ise yüzde 4 oldu. Anadolu Grubu’nun yurt dışı operasyonlarının FAVÖK payı ise özellikle güçlü Orta Asya performansı ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine benzer seviye olan yüzde 45,1’i buldu.

Tüm zorluklara rağmen güçlü bir büyüme elde ettik

2025 yılı ilk yarı sonuçlarını değerlendiren Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, “Yakın coğrafyamızı da etkisi altına alan jeopolitik gerginlikler ve makroekonomik zorluklara rağmen ilk 6 ayda güçlü bir büyüme elde ettik. Satış gelirlerimiz yüzde 2,7 arttı. Tüm zorluklara rağmen gerçekleşen bu sonuç, çeşitlendirilmiş portföyümüzün gücünü, operasyonel çevikliğimizi ve disiplinli icra kabiliyetimizi yansıtıyor. Grup olarak “Vizyon 2035” hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımız sürüyor. Irak ve Azerbaycan’da yeni meşrubat üretim hatları, Migros’ta hız kazanan dijital dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere devam ettirdiğimiz yatırımlar, iş hacmini, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmakta. Makroekonomik dalgalanmalar nedeniyle temkinli duruşumuzu korumakla birlikte, güçlü yönetişim modelimiz, finansal disiplinimiz ve coğrafi çeşitliliğimiz sayesinde kaliteli büyüme ve güçlü nakit akışı sağlama kapasitemize güveniyoruz” dedi.

Meşrubat grubumuz Orta Asya’da güçlü bir ivme kazandı

Meşrubat Grubu’nun performansına da değinen ve ikinci çeyrekte dengeli bir hacim ile büyüdüğünü kaydeden Başarır, “Meşrubat grubumuz, Orta Asya’da özellikle Özbekistan ve Kazakistan’da yakalanan güçlü ivmeyle kârlı büyüme sağladı ve bu performans, Türkiye ve Pakistan’daki daha zayıf talebi dengeledi. İlk yarıda satış hacmine odaklanarak büyümemizi devam ettirirken, önemli bir ilerleme sağladık. Çeşitlendirilmiş ülke portföyümüzün de katkısıyla konsolide bazda ikinci çeyrekte orta-tek haneli hacim büyümesi elde etmeyi başardık. Bu performans, pazarlarımızdaki dalgalanmalara uyum sağlama ve bunlarla başa çıkma becerimizi bir kez daha yansıttı” dedi.

Bira operasyonları net satış gelirleri 23,9 milyar TL

Bira Grubu net satış gelirlerinin, 2025 yılının ilk yarısında proforma bazda yüzde 4,3 oranında gerileme kaydederek 23,9 milyar TL seviyesine ulaştığını belirten Başarır, “Bira Grubu konsolide hacmi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde proforma bazda yüzde 5,3 oranında güçlü bir artış göstererek 4,1 milyon hektolitre seviyesine ulaştı. Gerçekleşen artışla birlikte, ilk çeyrekte yaşanan hacim düşüşünün ardından, ikinci çeyrekte güçlü bir toparlanma kaydedildiğini söyleyebilirim. Disiplinli fiyatlandırma stratejimiz ile erişilebilir ve alternatif ürünleri içeren çeşitlendirilmiş portföyümüz, özellikle modern kanal ve kapalı kanalda hacim büyümesini destekledi. Ancak, yılın geri kalanına yönelik temkinli duruşumuzu korumaktayız” ifadesini kullandı.

Migros pazar kazanımlarını sürdürdü

Burak Başarır; Migros Grubu’nun ilk yarıda gruba katkısı ile ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu: “Perakende operasyonumuz, ikinci çeyrekte zorlu tüketim ortamına ve geçen senenin güçlü bazına rağmen, gelir büyümesini ve pazar payı kazanımlarını sürdürdü. Migros net satış gelirleri 2025’in ilk yarısında yüzde 7,0 büyüyerek 174,8 milyar TL’ye yükseldi. Bütün kategorilerde rekabetçi fiyat stratejisini sürdüren Migros, çoklu-kanal alışveriş deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmaları neticesinde dönem içerisinde 122 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 3 bin 683’e yükseltti. İlk yarıda Migros ekosisteminde yer alan iştirak ve girişimlerimiz yüksek performanslarına devam etti. Türkiye’nin en hızlı büyüyen online yemek sipariş platformu olan Migros Yemek üzerinden verilen siparişler yüzde 22, Moneypay toplam ödeme hacmi ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 181 büyüme kaydetti. Migros yüzde 63,3’lük artış ile 2025 yılının ilk yarısında 8,9 milyar TL FAVÖK yaratırken; FAVÖK marjı yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşti.”

Otomotiv grubumuzda satış gelirlerimiz arttı

Grup şirketlerinin bilanço içindeki performansları hakkında da bilgi veren Başarır, “Otomotiv grubumuzun satış gelirleri 2025 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 7,9 artarak 29,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Otomotiv grubunun toplam satış gelirlerinin yüzde 64’ünü Çelik Motor, yüzde 33’ünü Anadolu Isuzu ve yüzde 2’sini Anadolu Motor oluşturuyor” ifadesini kullandı.