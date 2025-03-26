Anadolu Grubu’nda Özilhan dönemi sona eriyor
2007 yılından bu yana Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Tuncay Özilhan, haziran ayında bu görevi bırakmaya hazırlanıyor. Başkanlığı kurucu babası İzzet Özilhan’ın ortağı Kamil Yazıcı’dan devralan Tuncay Özilhan’ın yerine tekrar Yazıcı Ailesi’nden bir isim gelmesi bekleniyor. Bu ismin hali hazırda Başkan Vekili olan Kamil Süleyman Yazıcı olacağı ifade ediliyor.
Anadolu Grubu’nun başkanlığını 2007 yılından bu yana yürüten Tuncay Özilhan'ın görevini bırakmaya hazırlandığı bildirildi.
Kuruculardan Kamil Yazıcı’dan bayrağı devralan Özilhan, grubun globalleşmesine çok büyük katkı yaptı. Ve Özilhan önümüzdeki haziran ayında başkanlık koltuğunu devretmeye hazırlanıyor.
Yeni başkan ise Yazıcı Ailesi’nden olacak. Yani Özilhan Ailesi’ne 2007 yılında geçen başkanlık tekrar Yazıcı Ailesi’ne dönecek.
Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre, kulislerde yeni başkanın hali hazırda başkan vekilliği görevini yürüten Kamil Süleyman Yazıcı’nın olacağı konuşuluyor.
Tuncay Özilhan’ın oğlu İzzet Özilhan’ın da Başkan Vekili olacağı ifade ediliyor.