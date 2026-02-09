Anadolu Hayat Emeklilik, 2025’te net kârını yüzde 38 artırdı

Anadolu Hayat Emeklilik; 2025 yılını bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarında güçlü finansal göstergeler ile destekleyerek, sektör ortalamalarının üzerinde büyüme rakamları ve özel şirketler arasındaki liderlik pozisyonunu pekiştiren bir performansla tamamladı.

2025’te net kârını bir önceki seneye göre yüzde 38 artıran ve aktif büyüklüğü 443 milyar TL, özkaynakları ise 12,9 milyar TL’ye ulaşan Anadolu Hayat Emeklilik, 2025 yılını Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve hayat sigortasında yüksek büyüme rakamları ve güçlü finansal göstergelerle tamamlayarak sektördeki öncü konumunu pekiştirdi. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 31 Aralık tarihli verilerine göre Anadolu Hayat Emeklilik, 2025 yılında gönüllü BES katılımcı adedinde yüzde 11 oranında büyüyerek sektör ortalamasının üzerinde bir performans gösterdi. Şirket 2025 yılında, 172 bin yeni katılımcıyı sisteme dâhil ederek toplamda 1,7 milyon katılımcıya ulaştı. Şirket, gönüllü BES katılımcı sayısı pazar payını 2024 yıl sonuna oranla 68 baz puan artırırken, gönüllü BES fon büyüklüğünü de yüzde 74,8 oranında artırarak 355,8 milyar TL seviyesine taşıdı.

Otomatik Katılım Sistemi (OKS) tarafında ise hem çalışan sayısı hem de fon büyüklüğünde sektörün üzerinde bir büyüme gösteren Anadolu Hayat Emeklilik, 1,6 milyon çalışana ve 18,1 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı. Gönüllü BES katılımcı sayısında sektörün 4,4 puan, OKS’de ise 2,4 puan üzerinde gelişim sağlayan şirket, katılımcı sayısı kategorisinde tarihi seviyelere erişti. Anadolu Hayat Emeklilik, Gönüllü BES katılımcı sayısında ve OKS fon büyüklüğünde özel şirketler arasındaki liderliğini 2025 yılında da sürdürdü.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, 2025 yılı performansına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “2025 yılı, bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarında uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme stratejimizin somut sonuçlarını gördüğümüz bir dönem oldu. Anadolu Hayat Emeklilik olarak; 2026 yılında da sürdürülebilir büyüme, dijitalleşme, fon çeşitliliği ve müşteri memnuniyeti odağında stratejilerimizi daha da güçlendirerek bireylerin tasarruf bilincini desteklemeyi ve finansal güvence ihtiyaçlarına çözüm olarak onlara değer katmayı hedefliyoruz.”

“18 yaş altı BES’te liderliğimiz sürüyor”

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, 18 yaş altı BES performansı ile ilgili değerlendirmesinde şöyle dedi: “2021 yılında 18 yaş altı bireylerin de BES’e katılımının önünün açılmasıyla sistem daha kapsayıcı bir yapıya kavuştu. Anadolu Hayat Emeklilik bu alandaki liderliğini 2025 yılında da güçlendirerek korumaya devam etti. Şirketimiz, 386 bin çocuk katılımcı ve 20 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğü ile sektördeki her iki kategoride de lider konumda yer aldı.”

“Hayat sigortasında prim üretimimiz yüzde 64 arttı”

2025 yılında hayat sigortası tarafında kaydedilen güçlü ivmeye dikkat çeken Kaygalak, prim üretimindeki artışın arkasındaki dinamikleri paylaştı: “Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayımlanan yıl sonu verilerine göre Anadolu Hayat Emeklilik olarak, hayat sigortası branşında prim üretimimizi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66,5 artırarak 20,6 milyar TL’nin üzerine taşıdık. Hayat sigortası büyümesinin arkasındaki temel itici güç, bankacılık ürünleriyle bağlantılı olarak sunulan kredi hayat sigortası ürünleri olurken; birikimli, yaşam teminatlı ve karma hayat sigortası ürünleri de artan müşteri ilgisiyle büyümeye önemli katkı sağladı. Hayat sigortası prim üretiminde kredi bağlantılı hayat sigortası ürünleri en büyük katkıyı sunuyor olsa da bu branşın gelişiminde kredi bağlantılı olarak sunulmayan bağımsız vefat ve birikimli ürünlerin de önemli seviyede büyüme potansiyeli barındırdığı söyleyebiliriz. Anadolu Hayat Emeklilik olarak 2026 yılında kredi bağlantılılar kadar bu ürünlerin satışının artırılmasına da odaklanacağız.”

“Yeni iş birlikleri ve dijitalleşme öne çıktı”

Dijital kanalların müşteri deneyimindeki belirleyici rolünün de altını çizen Kaygalak, 2025 yılında bu alanda hayata geçirilen çalışmaları değerlendirdi: “Dijitalleşme stratejimiz kapsamında AHE Mobil ve AHE Online platformları üzerinden ürün ve hizmet erişimini genişletirken mobil uygulamamızın login öncesi ekranlarını baştan sona yenileyerek hem mevcut müşterilerimizin hem de müşteri adaylarının mobil uygulamamızı daha fazla ziyaret etmesini ve buradan işlem yapmasını teşvik edecek şekilde tasarladık. Anadolu Hayat Emeklilik olarak, Pazarama ile hayata geçirdiğimiz entegrasyon çalışmaları sayesinde bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerimizin uçtan uca dijital satışına yönelik altyapıyı oluşturduk. İlk dijital acentemiz olan Pazarama Sigorta’yı kendi dijital kanallarımızda online olarak sattığımız birçok ürün için satışa hazır duruma getirdik.”

“BES yatırım araçları arasında cazibesini koruyor”

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin uzun vadeli cazibesini destekleyen unsurlara değinen Kaygalak, devlet katkısına ilişkin düzenlemeyi ise şu sözlerle değerlendirdi: ”7 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısının 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 20 oranıyla devam etmesi kararı alındı. Geriye dönük herhangi bir değişiklik içermeyen bu düzenleme kapsamında, geçmişte kazanılmış yüzde 30’luk devlet katkıları korunurken, 2026 yılı için hak kazanılabilecek azami devlet katkısı tutarı yeni brüt asgari ücretle birlikte 79 bin 272 TL olarak belirlendi. Yüzde 20 olarak güncellenen bu destek dünya uygulamalarına baktığımızda dahi yüksek oranıyla ön plana çıkıyor ve BES’i yatırım araçları arasında ayrıştırmaya devam ediyor. BES devlet katkısı avantajının yanında birçok ekonomik ortamda başarılı performans sergileyen emeklilik fonlarıyla da dikkat çeken güvenilir bir yatırım aracı. Dolayısıyla, devlet katkısı oranındaki güncellemenin ardından BES, uzun vadede yüksek reel getirisi, şeffaf ve güvenilir alt yapısı ile istikrarlı büyümesini sürdürecek, diğer yatırım araçları arasında cazibesini koruyacaktır.”