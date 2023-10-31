Anadolu Hayat Emeklilik aktif büyüklüğü 143 milyar TL'yi aştı

Anadolu Hayat Emeklilik, 2023 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla aktif büyüklüğünü yüzde 96 artırdı. Aktif büyüklüğü 143 milyar TL’yi aşan şirketin, özkaynakları ise 5,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, 2023 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörleri 2023 yılının üçüncü çeyreğinde de büyümeye devam etti. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 30 Eylül 2023 tarihli verilerine göre, gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım toplamından oluşan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğümüz yıl başına göre yüzde 56,2 oranında artarak 118,1 milyar TL’yi aştı. Katılımcı sayımız ise yüzde 10,4 oranında büyüyerek 2,7 milyonu geçti. Bunun yanı sıra şirketimiz, 1,4 milyona yaklaşan gönüllü BES katılımcı sayısı ve 6,4 milyar TL’yi aşan OKS fon büyüklüğü tutarı ile her iki kategoride özel sermayeli şirketler arasındaki liderliğini yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Hayat sigortası prim üretimimiz 2023 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119,8 oranında artarak 4,8 milyar TL’ye ulaştı. Aktif büyüklüğümüz 143,4 milyar TL, özkaynaklarımız ise 5,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti” şeklinde konuştu.

“’Çocuğum için BES’ ile 2,4 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık”

Eylül 2023 itibarıyla; 18 yaş altı müşteri grubunda 235 bin katılımcı ve 2,4 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştıklarına dikkat çeken Atalay, şöyle devam etti: “Katılımcı sayısında yüzde 26,4, fon büyüklüğünde ise yüzde 26,1 pazar payı ile liderliğimizi koruduk. Dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği ön planda tuttuğumuz çalışmalarımız kapsamında; dijital kanallarımızda görme engelli bireyler için sesli okuma hizmeti vermeye başladık. BlindLook’un sesli simülasyon teknolojisinden faydalanarak kurumsal internet sitemiz ile dijital kanallarımız, AHE Online ve AHE Mobil’de sesli rehber sağlayan simülasyon hizmetini kullanıcılarımıza sunuyoruz. Eşitlik ve kapsayıcılık perspektifiyle çalışmalarımızı sürdürürken müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve herkes için erişilebilir olan hizmetler sunmayı amaçlıyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğumuza ivme kazandıran bir diğer faaliyetimiz de dijital platformlardaki görünürlüğümüzü artırmak oldu. En sık ziyaret edilen e-ticaret siteleri finansal mobil uygulamalar ve kredi pazaryerleri ile hayata geçirdiğimiz yeni iş birlikleri sayesinde ürünlerimizin söz konusu platformlar üzerinden online tanıtım ve satışına başlayarak dijital kanal çeşitliliğimizi bir adım öteye taşıdık.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu gururlu günlerde, şirketimiz; bu zamana kadar olduğu gibi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da bireylerin gelecek kaygısından uzak olmasını sağlamak, oluşturduğu fonların ekonomiye katkısı sonucunda refahı arttırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına azimle devam edecektir.”