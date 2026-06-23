Anadolu Hayat Emeklilik’in gençlere yönelik BES kampanyasına 4 ödül

Anadolu Hayat Emeklilik’in genç nesilleri bireysel emeklilik sistemiyle buluşturmak amacıyla hazırladığı “İyi Gelecek Üyeliği” kampanyası, reklam ve pazarlama dünyasının iki önemli organizasyonundan toplam dört ödülle döndü.

Rap müzik sanatçısı Sefo’nun yer aldığı kampanya, Kristal Elma Ödülleri’nde finans kategorisinde Kristal Elma ve Gümüş Ödül alırken, Brandverse Awards’ta ise iki ayrı kategoride Gümüş ve Bronz ödüle layık görüldü.

Şirketin genç kitlelere yönelik yeni iletişim stratejisinin ilk adımı olarak hayata geçirilen kampanya, bireysel emekliliğe erken yaşta başlamanın önemine dikkat çekmeyi hedefliyor. Anadolu Hayat Emeklilik, ödüllerle birlikte marka iletişimi ve dijital pazarlama alanındaki çalışmalarını güçlendirmeyi sürdürüyor.