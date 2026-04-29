Anadolu Hayat Emeklilik'in iki yeni katılım fonu halka arz edildi

Anadolu Hayat Emeklilik, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kuruluş onayı aldığı iki yeni katılım esaslı emeklilik yatırım fonunu halka arz etti. Geçtiğimiz haftalarda kuruluşu duyurulan Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ile Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, faiz hassasiyeti bulunan bireysel emeklilik katılımcılarına yönelik alternatifler arasında yerini aldı. Söz konusu fonların katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu, Anadolu Hayat Emeklilik Danışma Komitesi tarafından icazet belgesi ile tevsik edildi.

Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun portföyünün en az %80'i, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinden oluşturuluyor. Katılım prensiplerine uygun portföy yönetim stratejisiyle yapılandırılan fon, katılım endekslerinde yer alan şirketlerin büyüme potansiyeline yatırım yaparak uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor.

Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yatırım stratejisi gereği portföyünün en az %80'ini T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TL cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile özel sektör tarafından TL cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına yönlendirecek şekilde kurgulandı. Fon ayrıca katılım prensiplerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, daha dengeli bir yatırım avantajı sunmayı amaçlıyor.

Anadolu Hayat Emeklilik müşterisi olmayan katılımcılar da şirketin kurucusu olduğu bu iki yeni fona yatırım yapabilecek ve sözleşmesinin bulunduğu emeklilik şirketlerinin internet şubeleri ya da mobil uygulamaları üzerinden BEFAS dahilindeki bu 2 yeni fona erişebilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Cem Özcan, şunları söyledi: "Anadolu Hayat Emeklilik olarak, fon portföyümüzü çeşitlendirirken, farklı risk ve getiri beklentilerine sahip katılımcılarımıza sürdürülebilir ve şeffaf yatırım alternatifleri sunmayı önceliklendiriyoruz. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ile Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun, özellikle faiz hassasiyeti bulunan katılımcılarımız için bireysel emeklilik sistemi içinde güçlü birer seçenek oluşturacağına inanıyoruz."