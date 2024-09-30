Anadolu Hayat Emeklilik'te üst düzey atama
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ, Genel Müdür Murat Atalay'ın emekli olmak üzere şirketten ayrıldığını duyurdu.
Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektöründe faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik’te Genel Müdür Murat Atalay'ın ayrıldığı, genel müdürlük görevine Serkan Uğraş atandı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 30 Eylül tarihinde yapığı Yönetim Kurulu toplantısında, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu doğal üyesi Murat Atalay'ın emekli olmak üzere şirketten yönündeki talebinin uygun bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Genel Müdürlük görevine gerekli yasal izin sürecinin tamamlanmasının ardından Serkan Uğraş Kaygalak'ın atanmasına karar verilmiştir" denildi.