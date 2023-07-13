Anadolu Isuzu, Bişkek Belediyesi'ne 16 otobüs satacak

Bişkek Belediye Başkanı Emilbek Abdykadyrov, Japon Isuzu lisansıyla otomobil ve otobüs üreten Anadolu Grubu bünyesindeki Anadolu Isuzu şirketi yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıya Anadolu Isuzu Uluslararası Satış Müdürü Sevcan Karaman, İhracat Direktörü Serkan Öztürk ve Basra Körfezi ülkeleri temsilcisi Muhammed Said Kılınç katıldı. Taraflar sıkıştırılmış doğalgazla çalışan 16 adet 12 metrelik otobüsün alımını görüştü.

Otobüsler, KfW Almanya Kalkınma Bankası tarafından 5,4 milyon euro finanse edilerek, hava kirliliğiyle mücadele yardım kapsamında alınacak. Isuzu lisanslı Türk şirketi ile belediye Bişkek Karayolu Taşıma İşletmesi arasında sözleşme imzalanması konusunda mutabakata varıldı. Araçlar modern ihtiyaçları karşılayacak, klimalarla donatılacak. Toplam kapasitesi 85 kişi ve 21 koltuk olacak. Ayrıca otobüslerde tekerlekli sandalye için uygun alanlar da olacak.

Garanti süreleri 2 yıl veya 150 bin kilometre olacak. Teslimat, sözleşmenin imzalanmasına bağlı olarak 2024 mart ayın için planlanıyor.