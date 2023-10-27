Anadolu Isuzu, elektriğini güneşten karşılayacak

Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik odaklı adımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Üretimde yüksek oranda yeşil enerjiye geçiş hamlesini kararlı ve güçlü adımlarla sürdüren şirketin Çayırova’daki modern üretim tesislerinin çatılarında kurulan güneş enerjisi santralinin 1,2 MWp’lik ikinci etabı tamamlandı.

Sürdürülebilirlik hedefleri ve "Yarınlara Dönüşüyoruz" stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen projenin söz konusu fazının tamamlanmasıyla birlikte toplam kurulu gücü 6,7 MWp'ye ulaşan Anadolu Isuzu, ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 70’ini güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyor.

2 bin 600 hanenin elektrik tüketimine eş değer yeşil enerji

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, yeşil dönüşüm odaklı faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bunun için Anadolu Isuzu olarak işimizi ve ürünlerimizi dönüştürüyor, yarınlara dönüşüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi santralimizin ikinci etabını tamamlamış bulunuyoruz. GES projemiz ile yıllık toplam 7.945 MWh elektrik üreterek yıllık tükettiğimiz elektriğin yüzde 70’ini yenilenebilir enerjiden karşılamayı, böylelikle 2.600 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer bu yeşil enerji ile yaklaşık 3.495 ton/yıl karbon salımını önlemeyi hedefliyoruz. Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum çalışmalarımız ve çevreye duyarlı üretim yaklaşımımız ile önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacımızın tümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm odaklı yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."