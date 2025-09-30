Anadolu Isuzu, SamAuto'nun yüzde 75'lik hissesini satın alıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelişmiş üretim altyapısı, AR-GE yetkinlikleri ve geniş ürün gamıyla sektörde 42 yıllık deneyime sahip olan Anadolu Isuzu, yatırımla Orta Asya ve benzeri pazarlardaki varlığını güçlendirecek.

Ayrıca şirket, rekabet gücünü artıracak bir entegre üretim merkezi olma yolunda da stratejik bir adım atmış olacak.

Anadolu Isuzu, bu kapsamda gelecek günlerde gerçekleştirilmesi planlanan devir sürecinin ardından Orta Asya'daki üretim ve dağıtım ağını önemli ölçüde genişletecek.

Satın almayla SamAuto tesislerinde üretilen bazı modellerin Anadolu Isuzu'nun ürün gamına eklenmesi, Anadolu Isuzu'nun da bazı modellerinin SamAuto fabrikasında üretilmesi hedefleniyor.

AR-GE merkezinde geliştirilen ve kendi üretim tesislerinde yüksek kaliteyle üretilen ürünlerini 45'i aşkın ülkeye ihraç eden Anadolu Isuzu, ihracat coğrafyasını daha da genişleterek uluslararası büyüme yolculuğunu sürdürüyor.

Anadolu Isuzu, yatırımıyla Özbekistan ve çevre ülkelerde de geniş nüfusa hitap eden stratejik bir entegre üretim merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Özbekistan'ın Semerkant kentindeki üretim tesisinde 1999'dan bu yana faaliyet gösteren ve genel merkezi Taşkent'te bulunan SamAuto, otobüs, kamyon, pick-up ve özel amaçlı araçlar dahil olmak üzere geniş bir ticari araç ürün gamı sunuyor.

Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla 2007'den bu yana faaliyet gösteren şirket, Orta Asya'da ticari araç üretimi alanında öncü firmalar arasında yer alıyor.

SamAuto'nun üretim yetkinliği ve Orta Asya'daki yaygın satış, satış sonrası hizmet altyapısının Anadolu Isuzu'nun gelişmiş mühendislik gücü, 40 yılı aşkın deneyimi ve Anadolu Grubu'nun değerleriyle birleşerek güçlü bir sinerji oluşturması hedefleniyor.

"Pek çok pazara doğrudan erişim olanağı sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, gerçekleştirdikleri yatırımlarının, uluslararası pazarlardaki varlıklarını daha da güçlendirme yolundaki en önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu satın alma yalnızca ticari araç üretim gücümüzü değil, aynı zamanda Türkiye'nin mühendislik ve sanayi yetkinliğini de dünyada daha güçlü ve gururlu bir şekilde temsil etmemizi sağlayacak. Üretim kapasitemizi ve operasyonel verimliliğimizi artıracak bu yatırımın sonucunda oluşturulacak yeni ve farklı ürünlerle yüksek potansiyele sahip pek çok pazara doğrudan erişim olanağı sağlayacağız."